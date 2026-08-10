Băsescu a declarat la TVR Info că primul responsabil constituțional pentru deblocarea situației este șeful statului și că refuzul președintelui de a face o nouă nominalizare este „o copilărie neconstituțională” și arată „un uriaș dispreț față de români”.

„Primul responsabil constituțional este președintele, indiscutabil. Și condiția pe care am văzut-o astăzi, chiar consilierul domnului președinte, domnul Eugen Tomac, spunând că va desemna pe acela care vine să-i spună că are majoritate în Parlament. Asta este și neconstituțional și, evident, această explicație arată disprețul față de români”, a declarat Băsescu.

„Așa a făcut și la Primăria Capitalei”

Fostul președinte a făcut o paralelă între modul de acționare al lui Nicușor Dan ca președinte și perioada în care a condus Primăria Capitalei, sugerând că ar fi vorba despre un tipar. „Așa a făcut și la Primăria Capitalei. Acum am aflat de ce nu s-a întâmplat nimic în București cât a fost dânsul primar general. Și probabil că așa o să fie și ca președinte al României. Nu va lua decizii”, a afirmat Băsescu.

„Ilie Bolojan, cu ghearele tăiate”

Băsescu a vorbit și despre situația premierului demis Ilie Bolojan, spunând că președintelui îi convine să îl aibă într-o poziție umilitoare. „Se pare că dânsului îi convine Bolojan cu ghearele tăiate. Nu poate zgâria. Că acum nu mai știe nici el ce e. Prim-ministru revocat, prim-ministru care mai stă pe acolo, dar fără atribuțiuni. Deci se pare că domnului președinte îi convine să-l aibă pe Bolojan într-o poziție umilitoare”, a spus fostul președinte.

Orice nominalizare dintre Mureșan sau Grindeanu trece

În opinia lui Băsescu, o nouă desemnare a lui Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu ar avea șanse să treacă de votul Parlamentului. „După părerea mea, orice desemnare face dintre cei doi care au fost deja nominalizați, Mureșan sau Grindeanu, orice desemnare face, trece. Trece pentru că mai sunt doi ani până la alegeri, doi ani și până la alegerile legislative. Și niciun parlamentar nu are chef să-și întrerupă mandatul când mai are doi ani. Așa că vor vota și va trece guvernul”, a declarat Băsescu.

El a avertizat că PNL și USR vor plăti la alegerile viitoare pentru blocajul actual. „Bătaia asta de joc pe care o fac, blocând și ei, în mod egal cu Nicușor Dan, formarea unui guvern, va veni în contul lor, va veni în decont la alegeri”, a concluzionat fostul președinte.