Evenimentul face parte dintr-un festival dedicat culturii săsești din Transilvania.

La 20 de kilometri de Sighișoara, găsim cetatea de refugiu din Saschiz.

Cei care au poposit în weekend acolo au putut admira diferite personaje în costume medievale, care au dat viață legendelor locale.

Turiștii au fost invitați la un picnic cultural. Gospodinele din zonă au pregătit 50 de coșuri cu produse tradiționale. Meniul a fost divers.

Gospodină: „Diferite sortimente de brânzeturi, cârnați, ouă, vinete din grădina noastră, zacuscă preparată de noi, slănină. Aici avem niște plăcințele cu varză și nelipsita prăjitură specifică Saschizului.”

Turist: „Am ales niște zacuscă, care este foarte bună, ca la mama acasă. Am văzut o brânză cu nucă și sunt curioasă ce gust are.”

Turist: „Plăcintă cu varză, cred că este, foarte delicioasă, cârnăciori și, la brânzeturi, stau în dubii. Încercăm un șvaițer și zacuscă.”

Turist: „Orice sas, în momentul în care sărbătorea, era bine primit în sânul comunității. Acest element se păstrează și acum.”

Cristi Gherghiceanu, președinte, Fundația ADEPT: „Suntem la cea de-a 14-a ediție Haferland. Este un eveniment despre familie, despre prieteni. Cântăm, dansăm, ne odihnim și petrecem timp de calitate în lumea asta în care toată lumea este pe fugă.”

Evenimentul are și o latură socială.

Florentina Călugăr, Vecinătatea Femeilor din Saschiz: „Profitul din eveniment este dedicat susținerii cantinei comunitare. Oferim o masă caldă la Școala Generală din Saschiz.”