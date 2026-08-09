Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România

România generează anual aproximativ 42,38 miliarde de metri cubi de resurse interne regenerabile de apă dulce, potrivit datelor World Bank, provenite din sistemul AQUASTAT al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Raportat la totalul mondial, de aproximativ 42.810 miliarde de metri cubi, cantitatea produsă în România reprezintă circa 0,1%, după cum arată datele Băncii Mondiale și Visual Capitalist.

Indicatorul se referă la resursele interne regenerabile de apă dulce, adică apa dulce generată în interiorul unei țări prin scurgerea râurilor și reîncărcarea apelor subterane. Nu este vorba despre totalul resurselor de apă disponibile unei țări, care poate include și apa provenită din afara granițelor.

La nivel mondial, resursele regenerabile de apă dulce sunt distribuite extrem de inegal. Un număr relativ mic de state concentrează o parte importantă din apa dulce regenerabilă a planetei, iar România se află într-o categorie cu totul diferită față de marile puteri hidrografice ale lumii.

Brazilia, țara cu cele mai mari resurse interne regenerabile de apă dulce

Brazilia ocupă primul loc în clasamentul mondial, cu aproximativ 5.661 de miliarde de metri cubi de resurse interne regenerabile de apă dulce. Cantitatea reprezintă 13,2% din totalul mondial.

Unul dintre principalele motive este sistemul Amazonului, cel mai mare fluviu din lume, care contribuie decisiv la abundența resurselor de apă dulce ale Braziliei. Pe locul al doilea se află Rusia, cu aproximativ 4.312 miliarde de metri cubi, urmată de Canada, cu 2.850 de miliarde de metri cubi.

Statele Unite și China completează primele cinci poziții, fiecare concentrând aproximativ 6,6% din resursele regenerabile interne de apă dulce ale lumii.

În total, primele cinci țări – Brazilia, Rusia, Canada, Statele Unite și China – dețin 43,2% din resursele regenerabile interne de apă dulce ale planetei.