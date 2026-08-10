Anchetatorii urmează să stabilească dacă indivizii au fost influențați de un film postat pe o rețea de socializare. Clipul făcea trimitere la o legendă urbană despre o ambulanță care fură copii, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență. Șoferul autospecialei a fost rănit, dar a reușit să transporte pacientul în siguranță la spital.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, incidentul s-a petrecut în jurul orei 22 și 24 de minute, în localitatea Recea-Cristur. Ambulanța în care se aflau un medic și șoferul tocmai preluase un pacient și mergea înspre Dej când trecerea i-ar fi fost blocată de două mașini. Mai mulți indivizi au coborât din autoturisme.

Horia Simu, managerul Serviciului de Ambulanță Cluj: „Aceste persoane au agresat echipajul, au vandalizat ambulanța. Au dat cu bâtă, cu topor, cu ce-au avut pe-acolo. A fost solicitată de urgență intervenția organelor de poliție.”

Șoferul ambulanței, deși rănit de cioburile căzute din parbrizul spart, a reușit să întoarcă și să scape de atacatori. Astfel, echipajul și bolnavul au ajuns în siguranță la spital. Conducătorul auto, a fost operat de urgență la ochi.

Potrivit DSU, urmează să se stabilească dacă atacatorii ar fi fost influențați de un video care circulă pe o rețea socială în care apare o autospecială asemănătoare cu cea vandalizată, cu textul ”ambulanța neagră”. Este vorba despre o trimitere la o legendă urbană potrivit căreia o astfel de salvare ar fura copii. Surse din poliție spun că, înainte să ajungă la bolnav, salvatorii ar fi oprit să ceară indicații despre adresa la care trebuiau să ajungă de la niște tineri. Aceștia ar fi povestit apoi acasă, iar acolo ar fi făcut legătura cu filmul văzut pe internet.

Raed Arafat, șeful DSU: „Poliția nu are niciun caz care să confirme aceste zvonuri. Vă dați seama că asta arată că este o minciună pentru că în final astfel de lucruri s-ar fi aflat, s-ar fi comunicat s-ar fi spus despre el. Sunt minciuni care sunt răspândite pe rețelele de socializare pentru diferite motive, poate să fie și motivul de a crea panică.”

Iulian Timșa, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj: „Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”

Mai multe persoane au fost audiate.