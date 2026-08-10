Rapper-ul american FLO-RIDA a adus un show plin de energie pe scena principală de la UNTOLD.

Mai multe fane au avut ocazia să urce pe scenă alături de cântăreț.

Cuplu: „Am venit special pentru FLO RIDA. Stăm până la final noi plecăm ultimii de-aici. Venim primii, plecăm ultimii.”

Surpriza serii a fost reuniunea trupei Animal X. După 13 ani, artiștii au urcat din nou pe scenă împreună.

Șerban Copoț, membru al trupei Animal X: „Ce s-a întâmplat la Untold pe scenă, să vedem că lumea nu a uitat versurile noastre, ne confirmă faptul că încă e o legătură între noi și generațiile care au crescut cu muzica noastră și e un sentiment foarte măgulitor.”

Tot pe scena principală a făcut atmosferă și DJ-ul norvegian Alan Walker. Între timp, după patru zile de festival, s-a făcut bilanțul cheltuielilor.

Femeie: „Undeva la 600, 700 de lei. Încă mai plecăm cu bani acasă”.

Tineri: „Am cheltuit undeva la 600-700 de lei. Dacă ar fi fost să mergem în afara României, am fi cheltuit o grămadă de bani.”

Organizatorii au început să pregătească deja ediția de anul viitor a UNTOLD, care va avea loc între 5 și 8 august, tot la Cluj.