Pe lângă cele două nave de transport care au luat deja apă, vineri, alte două au fost poziționate în amonte, vineri, în locurile stabilite de specialiști. Intervenția s-a încheiat, astfel, în jurul orei 20.

Cele patru barje au fost scufundate pentru a ajunge cât mai multă apă spre centrala de la Cernavodă.

După ziua de vineri, plină de verificări și proceduri urmate la literă, abia după miezul nopții, cea de-a doua barjă, încărcată cu piatră, a fost scufundată controlat în Dunăre.

Barjele au fost coborâte treptat, până au ajuns în punctul stabilit de specialiști.

Imaginile surprinse, sâmbătă, arătau că barja poziționată vineri în apropierea malului nu este în totalitate acoperită de apă.

Înainte de scufundarea ultimelor două barje, în jurul primelor două au fost deversate sute de tone de piatră, pentru protecție.

Albia fluviului, la Izvoarele, nu e uniformă, așa că există riscul ca apa - chiar dacă are un debit scăzut - să-și facă loc pe sub ele. Roca s-a transformat, astfel, într-un prag protector.

Vineri, în jurul orei 13, s-a dat ordinul de începere a operațiunii pentru ultimele două barje. Acestea au fost împinse în aval. În jurul lor au fost în permanență șalupe, de unde specialiștii au urmărit deplasarea și au monitorizat fiecare etapă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Și în cazul ultimelor două barje, procedura este una lentă și controlată. Apa este pompată în spațiile tehnice ale barjei, iar compartimentele acesteia sunt inundate treptat. În acest fel, fiecare barjă este coborâtă progresiv, până ajunge în poziția stabilită. Pe tot parcursul acestor ore, o echipă de specialiști se asigură de stabilitatea ambarcațiunilor, pentru că orice modificare a poziției poate însemna un efect mai mic al intervenției”.

În urma ultimelor evaluări, specialiștii au stabilit și distanța finală la care trebuie poziționate. În amonte, oblic față de direcția curentului.

Toate cele patru barje vor forma două praguri artificiale menite să direcționeze o parte din debitul apei de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, astfel încât să ajungă la centrala de la Cernavodă.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu patru centimetri, vineri, față de ziua precedentă. Pentru săptămâna viitoare, specialiștii estimează că nu ar trebui să existe probleme legate de funcționarea centralei.

Ana-Maria Agiu, Apele Române: „Tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă se va menține în zilele imediat următoare, adică avem în medie, o scădere cu 2 cm pe zi, urmând ca după data de 12-13 august, să observăm o scădere cu 1 cm și chiar o stabilizare pentru câteva zile - respectiv, va începe să se stabilizeze. Încercăm să menținem la debite minime funcționarea centralei”.

De un real ajutor sunt și lucrările de decolmatare, prin care sunt îndepărtate depunerile de pe fundul Dunării. În acest fel, apa poate circula mai ușor pe traseul către Cernavodă, într-o perioadă critică pentru sistemul energetic.