Vercelli, orașul risotto-ului și al tradițiilor italiene. Ce să vizitezi și ce să mănânci

În inima regiunii Piemonte, între Alpi și valea râului Po, se află Vercelli, un oraș care a jucat, în tăcere, un rol important în cultura, agricultura și istoria religioasă a Italiei de secole.

Adesea umbrit de Torino sau Milano, Vercelli este unul dintre cele mai vechi centre urbane din Italia, fondat de romani și modelat de puterea medievală, arhitectura gotică, arta Renașterii și câmpiile aurii de orez care îl înconjoară.

Cum ajungi

Vercelli poate fi ușor accesibil, deoarece se află între Torino și Milano: există trenuri directe frecvente care leagă ambele orașe de Vercelli, aproximativ într-o oră.

Cele mai apropiate aeroporturi sunt Torino Caselle, Milano Malpensa și Milano Linate (aproximativ 50 de minute cu mașina), fiind foarte bine conectate prin zboruri directe către/dinspre toate marile orașe europene și multe orașe mai mici.

Aeroporturile din Bergamo Orio al Serio și Genova („Cristoforo Colombo”) sunt mai îndepărtate (aproximativ o oră și douăzeci de minute cu mașina), dar sunt deservite de Ryanair.

Din fericire, există zboruri directe către Milano și Torino, la companii low cost, din București și alte orașe mari din România.

De la Aeroportul Torino Caselle la Vercelli

Pentru a ajunge la Torino de la aeroport: serviciul de autobuz direct Sadem între orele 5:15 și 23:30 leagă Aeroportul Torino de gările Torino „Porta Nuova” și „Porta Susa” (aproximativ 45 minute). Tariful taxiului este de aproximativ 30–50 euro, iar durata călătoriei este de aproximativ 30 de minute.

De la Aeroportul Milano Linate la Vercelli

Pentru a ajunge la Milano de la Aeroportul Linate: autobuze directe către Gara Centrală Milano „Milano Stazione Centrale” (25 minute) sau taxiuri.

De la Aeroportul Milano Malpensa la Vercelli

Pentru a ajunge la Milano de la aeroport: autobuze directe către Gara Centrală Milano „Milano Stazione Centrale” (45 minute – 1 oră). Trenuri directe către Gara Centrală Milano (aproximativ 50 minute). Tariful taxiului: 90 €.

De la Aeroportul Bergamo Orio al Serio la Vercelli

Pentru a ajunge la Milano de la aeroport: serviciu de shuttle între Bergamo Orio al Serio și Gara Centrală Milano „Milano Stazione Centrale” (aproximativ 1 oră).

Istoric și curiozități

Vercelli este un oraș mic situat în regiunea Piemonte din nordul Italiei, cunoscut mai bine celor din afara țării ca regiunea Piedmont. Se află în provincia cu același nume, între orașele Milano și Torino, pe malurile râului Sesia, un afluent al râului Po.

Regiunea este mărginită la vest de Franța, la nord-vest de Valle d’Aosta, la nord de Elveția, la est de Lombardia și la sud de Liguria.

Vercelli se remarcă prin faptul că este unul dintre cele mai vechi situri urbane locuite din nordul Italiei, arheologii și istoricii estimând că orașul a apărut în jurul anului 600 î.Hr., fiind totodată locul primei universități finanțate public, în anul 1228.

Cele mai vechi dovezi ale civilizației din Vercelli sugerează că a fost capitala unei triburi ligure înainte de a fi cucerit de romani și transformat într-un municipiu al Imperiului Roman.

Vercelli era important pentru Imperiu datorită fertilității sale și tradiției în cultivarea viței de vie și a orezului. A fost, de asemenea, locul unor bătălii semnificative, inclusiv Bătălia de la Vercellae în 101 î.Hr. și înfrângerea goților de către romani aproximativ 500 de ani mai târziu.

Până astăzi, numeroase situri romane istorice se mai păstrează în zonă, inclusiv un hipodrom, un amfiteatru și multe morminte și inscripții notabile, conform trips2italy.

După căderea Romei, orașul a ajuns sub controlul longobarzilor și al Ducatului de Ivrea, înainte de a se stabili ca oraș independent în anii 1120. Ulterior, în 1228, aici a fost fondată prima universitate finanțată public.

Ca multe orașe italiene, Vercelli a trecut prin numeroase schimbări de conducere între secolele XIII și XV, fiind cucerit de francezi spre sfârșitul secolului XV, apoi de spanioli în secolul XVII, până când în 1821, după Congresul de la Viena din 1815, orașul a adoptat constituția și s-a alăturat Regatului Italiei.

Astăzi, Vercelli găzduiește numeroase situri istorice și culturale de interes pentru vizitatori. Printre acestea se numără Muzeul Francesco Borgogna, cu lucrări de artă din secolele XIII–XX, incluzând fresce, picturi, sculpturi, tapiserii și altele, acoperind perioada Renașterii italiene. De asemenea, merită vizitat Duomo di Vercelli sau Catedrala Sant’Eusebio, un exemplu excelent de evoluție arhitecturală de-a lungul secolelor, conținând și un muzeu propriu. În final, Bazilica Sant’Andrea este unul dintre cele mai bine conservate monumente romane din Italia.

Ce să vizitezi

Structura orașului Vercelli este astfel încât principalele obiective turistice nu se află „la ușa ta”, ci trebuie căutate cu atenție. Piața principală este Piazza Cavour, o piață medievală atractivă, cu margini porticate care adăpostesc numeroase magazine și localuri. În oraș se află șapte turnuri medievale, iar cel principal, Torre dell'Angelo, poate fi văzut din mijlocul pieței.

De la Piazza Cavour se ajunge pe jos în 7 minute (550 metri) la cea mai impresionantă clădire religioasă din oraș. Situată la marginea de nord-vest a centrului, Basilica di Sant'Andrea este o construcție romanică din secolul XIII, cu o fațadă memorabilă, multicoloră, conform italyreview.

Continuând la o distanță de 5 minute în direcția acelor de ceasornic de la Basilica di Sant'Andrea, Catedrala din Vercelli este a doua biserică majoră a orașului, situată mai retras, de data aceasta pe marginea unui mare sens giratoriu. În cadrul complexului catedralei se află și Palatul Episcopal și Muzeul.

Îndreptându-te spre sud de la Catedrală pe Via Duomo, trecând pe lângă Chiesa di Santa Maria Maggiore, ajungi înapoi în zona din jurul Pieței Cavour. Alte obiective din această parte a orașului includ Galeria de artă Museo Borgogna, Torre di Città și Sinagoga din Vercelli.

Basilica di Sant’Andrea

Basilica di Sant’Andrea este cel mai iconic reper al orașului, construită la începutul secolului al XIII-lea și combinând elemente romane și gotice. Prezintă turnuri gemene, o fereastră roz, și un closter cu capiteluri sculptate. Interiorul include fresce, un cor de lemn și bolți gotice, iar basilica este activă pentru slujbe religioase și evenimente culturale.

Piazza Cavour și Torre dell’Angelo

Piazza Cavour și Torre dell’Angelo formează centrul civic al Vercelli, înconjurat de palazzi istorice, cafenele și pasaje cu arcade. Turnul din secolul XIV se ridică deasupra pieței și a servit odinioară funcții defensive și civice. Piața găzduiește târguri regulate și este punct de plecare pentru explorarea cartierului medieval al orașului.

Catedrala Sant’Eusebio și Museo del Tesoro

Catedrala Sant’Eusebio și Museo del Tesoro se află aproape de piața principală. Catedrala a fost reconstruită în stil neoclasic în secolul XIX, păstrând totuși elemente și opere de artă mai vechi. Muzeul adiacent conține obiecte liturgice, manuscrise medievale și Vercelli Book din secolul X, un text important în limba engleză veche.

Museo Borgogna

Museo Borgogna este unul dintre principalele muzee de artă din Piemonte, găzduit într-o vilă din secolul XIX și prezentând lucrări ale pictorilor italieni și europeni. Colecția include picturi din perioada Renașterii până în secolul XIX, arte decorative și descoperiri arheologice. Sunt oferite periodic expoziții temporare și vizite ghidate.

Risaie Vercellesi

Risaie Vercellesi (Câmpurile de orez din Vercelli) înconjoară orașul și fac parte din cea mai mare zonă cultivată cu orez din Italia. Primăvara, câmpurile inundate creează un peisaj reflectorizant, popular printre fotografi și observatori de păsări. Mai multe trasee pentru biciclete și plimbări trec prin zonele rurale, conectând satele și fermele tradiționale.

Ce să mănânci

Nu poți merge la Vercelli fără să încerci supă de năut și caracatiță, un preparat delicios pregătit cu multă grijă în restaurantele din această provincie. Este preparat în principal doar în Vercelli.

Panissa Vercellese este un alt fel tipic din provincia Vercelli, preparat cu orez și fasole. Aceste două ingrediente simple, combinate cu orezul excelent produs în zona Vercelli, formează un alt preparat celebru pe care merită să-l încerci.

La fel de atrăgătoare și gustoase sunt și preparatele care nu conțin orez, cum ar fi fagiolata, broaște, gătite în diverse moduri, porc prăjit, un tip de carne mereu prezent în dieta țăranilor din Vercelli, mai ales în trecut, când se folosea fiecare parte a animalului, omlete „rognose” (cu salam mărunțit) și ciburea e ratatuja (preparate delicioase din organe și cartofi în „bagna” – sos de anchois).

Cultivarea fasolei roșii de Saluggia și a fasolei Villata este la fel de veche ca și cea a orezului. Partea vestică a zonei este deosebit de favorabilă producției de fructe și legume. Sparanghelul, dovleceii și kiwiul prosperă în Borgo d’Ale, dar mai ales piersicile cu pulpă albă, care au primit marca de tipicitate.

Pentru a încheia masa cu ceva dulce, poți alege între Bicciolani, biscuiți fragili aromați cu scorțișoară, cacao și cuișoare, simbol al carnavalului din Vercelli, sau Tartufata, un tort moale umplut cu cremă Chantilly și decorat la bază cu alune, acoperit cu benzi pufoase de ciocolată presărate cu zahăr pudră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













