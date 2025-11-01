Torino - istoria, cultura și gastronomia orașului italian din Piemont. Ce poți experimenta aici ca turist

Torino, capitala regiunii Piemont din nordul Italiei, este un oraș cu o identitate puternică, unde eleganța barocă se împletește cu rafinamentul gastronomic și bogăția culturală.

Capitala Piemontului este un oraș cu un farmec unic, cu o istorie importantă care și-a lăsat amprenta asupra acestei metropole ce vorbește despre trecut, în timp ce privește constant spre viitor: mai întâi un mic sat de la poalele munților, apoi capitala unui regat și a unei națiuni, ajungând în cele din urmă o locație privilegiată pentru cinematografie și industria auto, precum și un centru al inovației italiene. Iată ce poți vedea aici ca vizitator.

Aeroport

Aeroportul Torino-Caselle (TRN) este situat la aproximativ 16 km nord-vest de centrul orașului Torino, în localitatea Caselle Torinese.

Conexiuni către centrul orașului

Cu autobuzul: Conexiunea între aeroport și Torino este asigurată de Arriva Italia și Flibco. Arriva Italia oferă curse zilnice la intervale de 15-30 de minute, cu opriri la principalele gări din Torino. Flibco oferă un serviciu direct care pleacă din stația de autobuz de pe Corso Vittorio Emanuele II.

Gara de la Aeroportul Torino Caselle este situată lângă terminal și îl leagă de Gara Porta Susa în aproximativ 20 de minute. Odată ajuns la Porta Susa, poți lua metrou, tramvai, autobuz sau taxi către destinația finală.

• Frecvență: la fiecare 20 de minute. În zilele lucrătoare, primul tren de la aeroport spre oraș pleacă la ora 6:00, iar ultimul la 22:28. De la Porta Susa spre aeroport, primul tren pleacă la 05:01, iar ultimul la 21:25.

• Cost: 7,50 € pentru un bilet dus.

• Achiziția biletului: poate fi cumpărat de la ghișeul gării sau de la automatele de bilete din stația aeroportului.

Transport public

Torino este foarte ușor de explorat pe jos, iar asta este cu siguranță cea mai bună modalitate de a descoperi diferitele zone și cartiere.

Orașul oferă, de asemenea, multe forme de transport public, cu autobuze locale, tramvaie și metrou care circulă foarte frecvent, de la ora 5:00 până la miezul nopții.

Gruppo Torinese Trasporti (GTT) este compania responsabilă cu transportul public în Torino. Rețeaua sa include o singură linie de metrou de 13,2 kilometri, 9 linii de tramvai și peste 80 de linii de autobuz.

GTT oferă mai multe tipuri de bilete și carduri de călătorie:

• Un bilet obișnuit de oraș sau biglietto city de 1,70 € îți oferă 100 de minute pentru autobuze și tramvaie sau o călătorie cu metroul.

• Un bilet zilnic de 4 € îți permite un număr nelimitat de călătorii pe întreaga rețea GTT timp de o zi.

• Un bilet multidaily 7 de 17,50 € oferă acces la întreaga rețea GTT timp de 7 zile.

Timpul începe să curgă din momentul validării biletului tău.

Biletele pentru autobuz, tramvai și metrou pot fi cumpărate de la chioșcurile de ziare sau de la o Tabaccherie locală (magazin de tutun). De asemenea, bilete pentru metrou pot fi achiziționate în stațiile de metrou.

Shutterstock

Scurt istoric al orașului

Situat pe râul Po, Torino a fost fondat de tribul Taurini. A fost parțial distrus de Hannibal în 218 î.Hr. A devenit colonie militară romană sub împăratul Augustus.

Parte a ducatului lombard în secolul al VI-lea d.Hr., a devenit sediul guvernului sub Carol cel Mare (742–814). A trecut la Casa de Savoia în 1046. Capitala Regatului Sardiniei în 1720, Torino a fost ocupat de francezi în timpul războaielor napoleoniene.

Centru politic și intelectual al mișcării Risorgimento, a servit ca prima capitală a Italiei unite (1861–1865).

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Torino a suferit pagube considerabile din cauza raidurilor aeriene aliate, dar a fost reconstruit. Este centrul industriei auto din Italia și un centru internațional de modă. Sfânta Cămașă a lui Hristos se află în catedrala din secolul al XV-lea de acolo încă din secolul al XVI-lea, conform Britannica.

Principalele atracții turistice

Dacă ai puțin timp, de exemplu vizitezi Torino pentru o zi, iată câteva locuri pe care să nu le ratezi:

Mole Antonelliana & Muzeul Național de Cinema

Priveliștea orașului de pe Mole Antonelliana este impresionantă. Călătoria cu liftul panoramic merită, iar muzeul din interior oferă o experiență imersivă în istoria cinematografiei. Această atracție din Torino este perfectă pentru iubitorii de filme, fotografi și pasionații de arhitectură. Chiar dacă nu intri în muzeu, merită să admiri clădirea din exterior.

Palazzo Reale (Palatul Regal din Torino)

Interiorul este extrem de opulent, de la scara mare, la capela barocă și biblioteca regală. Grădinile regale sunt de asemenea impresionante. Cei interesați de patrimoniul regal vor dori să viziteze acest loc, mai ales că a fost inclus în Patrimoniul UNESCO al Italiei.

Piazza Castello

Această piață reprezintă inima orașului Torino, înconjurată de clădiri istorice precum Palazzo Reale și Palazzo Madama. Este un loc excelent pentru a începe explorarea orașului și un obiectiv de neratat pentru vizitatorii pentru prima dată, conform dreamplanexperience.

Casa Fenoglio-Lafleur (Art Nouveau)

Pentru cei care iubesc designul, arhitectura și fotografia, cele aproape 60 de clădiri Art Nouveau din Torino sunt impresionante. Aceasta este unul dintre cele mai bune exemple, cu vitralii spectaculoase.

Catedrala San Giovanni & Duomo di Torino

Catedrala și turnul clopotniță sunt exemple frumoase de arhitectură renascentistă. Capela adiacentă găzduiește celebrul Sfânt Său Giulia (Sindonul din Torino, considerat giulgiu de înmormântare al lui Isus).

Muzeul Egiptean

Considerat al doilea cel mai important muzeu egiptean după Cairo, adăpostește mumii bine păstrate și artefacte antice.

Galleria Subalpina

Această galerie comercială elegantă din secolul XIX impresionează prin tavanul de sticlă, lucrările decorative din fier și cafenelele fermecătoare.

Biserica Gran Madre di Dio & Monte dei Cappuccini

Urcând pe Monte dei Cappuccini poți avea o priveliște memorabilă la apus peste Torino.

Muzeul Lavazza

Pentru pasionații de cafea, muzeul explică cultura cafenelelor din Torino.

Museo dell’Automobile

Ideal pentru iubitorii de mașini, muzeul expune modele clasice Fiat și Ferrari.

Museo del Risorgimento

Dacă nu cunoșteai prea multe despre unificarea Italiei, acest muzeu oferă o prezentare interesantă și captivantă. Pentru pasionații de istorie și vizitatori de muzee, este un obiectiv de neratat. Chiar dacă nu te interesează interiorul, merită să admiri clădirea din exterior și zona din jurul Palazzo Carignano și Piazza Carlo Alberto.

Palazzo Bricherasio

Odată reședință nobilă din secolul XVII, mai târziu spațiu expozițional de artă și acum clădire bancară privată, acest palat își păstrează eleganța. Chiar dacă nu mai sunt expoziții, merită să vezi scara mare și lucrările de artă, care sunt accesibile gratuit publicului.

Shutterstock

Gastronomie – ce să mănânci

Specialitățile culinare italienești din Piemont sunt o adevărată încântare de gustat. Poți încerca oricare dintre următoarele:

Antipasti (aperitive)

Antipasti piemontese sunt favorite locale și includ: antipasto misto (aperitive mixte), Tomini (brânzeturi mici și cremoase servite cu ardei iute), Vitello Tonnato (vițel în maioneză cu ton), anșoa marinate sau anșoa în sos verde, ardei roșii și galbeni (varietăți dulci cultivate în apropiere, la Carmagnola) cu Bagna Cauda (sos de usturoi și anșoa) sau mezeluri. Grisinele coapte local, originare din Torino, însoțesc orice masă.

Primi (paste și orez)

Valea Po din Piemont este faimoasă pentru culturile de orez care produc Arborio, o varietate cu bob scurt, folosită pentru risotto, conferindu-i textura cremoasă. Preparatele tradiționale includ risotto al Barolo și risotto ai funghi (cu ciuperci porcini). Alte rețete includ brânzeturi locale, legume proaspete și pește. Venere Nero, un orez negru cu bob scurt, este de asemenea originar din această zonă și capătă o nuanță bogată de indigo la gătire.

Varietăți locale de paste includ agnolotti, un tip de ravioli umplut tradițional cu miel tocat. O versiune mini este Agnolotti del Plin, servită în supă de carne. Tajarin, fâșii lungi și plate de paste cu ou, se servesc tradițional cu ragù. Sau încearcă o variație cu sos de unt brun și salvie.

O altă specialitate este orezul sau pastele cu Tartufo d’Alba (trufe), mai ales toamna, conform turinitalyguide.

Secondi (carne, melci și pește)

Un vis pentru carnivori, bollito misto include un mix de vițel, pui, porc și organe, iar pe multe meniuri vei găsi și carne crudă (precum tartar de vită).

Lumache (melci), cultivați în zona Cherasco, se servesc cu sos de usturoi, roșii și ulei de măsline.

Pentru cei cu apetit mai ușor, peștele este abundent: anșoa, cod sărat (Baccalà), pește spadă, somon, ton, doradă, sole, păstrăv, sardine, hering, cod și biban de mare.

Dolci & Formaggi (deserturi și brânzeturi)

Favoritele locale pentru desert includ bunet/bonet (ciocolată și biscuiți amaretti, cremă de cafea caramelizată), gelati (înghețată), sorbetti (sorbet de lămâie sau măr – cu sau fără vodka), panna cotta cu sos caramel, tiramisù, torta di mele (plăcintă de mere) și zabaglione/zabaione (cremă din gălbenușuri cu zahăr și vin Marsala sau Moscato).

