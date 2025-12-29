Top 15 destinații de vizitat în 2026. Unde să călătorești în noul an

Îți planifici deja călătoriile pentru 2026? Ar trebui. Lumea este plină acum de experiențe unice, natură spectaculoasă, scene culinare diverse și culturi care îți pot schimba perspectiva.

Fie că vrei apusuri pe plajă, peisaje montane sau viață urbană nocturnă, aceste destinații te vor ajuta să te decizi. Acestea sunt destinațiile care merită să fie pe lista ta de călătorii pentru 2026.

Destinații în care să călătorești în 2026

Australia

Iubitorii de plajă, adrenalină și canguri se regăsesc cu toții în Australia. Fie că faci snorkeling la Marea Barieră de Corali, explorezi Outback-ul sau mergi din cafenea în cafenea pe străzile din Sydney, Australia oferă experiențe intense. Surf dimineața, drum prin deșert la prânz și seara muzică live și o bere rece în Sydney. O călătorie în Australia este una emblematică.

Canada

De neratat în 2026: Cupa Mondială FIFA (iunie – iulie)

Canada mizează pe dimensiuni impresionante: munți uriași, lacuri care par ireale și sirop de arțar apreciat la nivel global. Poți schia în Whistler, urmări culorile toamnei în Québec sau explora lacurile din Banff. Orașe precum Toronto și Vancouver oferă baruri alternative, street food variat și un mix cultural puternic. Canada îmbină natura cu viața urbană.

Filipine

Peste 7.000 de insule și peisaje diverse. Filipine oferă plaje tropicale, insule cu ape turcoaz, cascade, snorkeling cu țestoase în Palawan și interacțiuni directe cu localnicii. Este o destinație accesibilă și relaxată.

Noua Zeelandă

Peisaje spectaculoase și activități cu adrenalină. Cultura maori, regiuni viticole, pârtii de schi și locații emblematice precum Queenstown, Rotorua sau Milford Sound fac din Noua Zeelandă o destinație completă, conform contiki.

Peru

Peru combină situri arheologice, jungle, insule plutitoare, oaze deșertice și orașe montane. Machu Picchu este punctul central, dar diversitatea experiențelor definește destinația.

Sri Lanka

Sri Lanka permite explorarea plajelor, pădurilor tropicale, munților și ruinelor antice într-o singură călătorie. Surf, trasee cu trenul prin plantații de ceai și ascensiuni pe stânca Sigiriya sunt principalele atracții.

Indonezia

Dincolo de Bali, Indonezia oferă cascade, insule mai puțin cunoscute, snorkeling, drumeții și experiențe culinare locale. Traseele includ Lombok, Komodo și terasele de orez.

Africa de Sud

Africa de Sud oferă vinuri, safari, trasee rutiere spectaculoase și orașe dinamice. Cape Town, Garden Route și Parcul Național Kruger sunt puncte cheie.

Italia

Italia înseamnă zile cu gelato și seri cu paste. În 2026, traseele includ Coasta Amalfi, sandvișuri în Florența, vin în Toscana, monumente antice în Roma, canale venețiene și pizza în Napoli. Italia este mai mult decât o destinație.

Albania

Albania oferă plaje mediteraneene, orașe otomane, trasee montane și un cost redus comparativ cu alte destinații europene. Tirana și Riviera Albaneză sunt principalele repere.

Coreea de Sud, Seul

Coreea de Sud combină tradiția cu tehnologia. Seul, insula Jeju, piețele de noapte și gastronomia locală definesc experiența.

Georgia

Georgia oferă munți, mănăstiri, gastronomie locală și vinuri. Tbilisi și Munții Caucaz sunt punctele principale.

Suedia, Stockholm

Explorează fuziunea perfectă dintre istorie și urbanism modern în Stockholm. De la atracții culturale la spații verzi, capitala internațională a Suediei oferă o gamă variată de experiențe. Farmecul Stockholmului este greu de egalat. Lasă-ți timp să te pierzi prin oraș și să descoperi lucruri.

Japonia

Japonia combină orașe ultramoderne, temple vechi, gastronomie variată și sporturi de iarnă în Hokkaido. Tokyo, Kyoto și Sapporo definesc contrastul cultural.

Norvegia - Svalbard

Situată pe locul al doilea în Holiday Extras Good Trip Index, datorită performanțelor ridicate în materie de sustenabilitate și calitate a vieții, Norvegia este o opțiune evidentă pentru turiștii care își aleg vacanțele în funcție de valori. Svalbard este accesibil doar prin croaziere de expediție din Norvegia, Islanda sau Scoția, ceea ce îl face o destinație ideală pentru slow travel. În lunile de vară poate fi observat și Soarele de la Miezul Nopții.

