Târgurile de Crăciun din București se închid după un sezon aglomerat. Au fost peste 1,5 milioane de vizitatori

Crăciunul a trecut iar cele mai multe târguri de profil urmează să-și închidă porțile. Aproape o lună, milioane de turiști, români și străini, au gustat din bunătățile tradiționale, au admirat decorațiunile și au cumpărat cadouri.

Cei mai mulți dintre comercianțispun că au avut un sezon bun.

Corespondent PRO TV: „Atmosfera este una plină de sărbătoare aici în Piața Constituției. Oamenii s-au strâns deja la scenă, iar la corturile de mâncare sunt în continuare cozi. De luni, târgurile de Crăciun din Piața Constituției, de la Universitate și Operă își vor închide porțile după o perioadă aglomerată de sărbători. De altfel, alte târguri din București s-au închis deja. Comercianții spun că, spre deosebire de anul trecut, când ploaia a afectat serios vânzările, anul acesta vremea a fost de partea lor. Asta se vede și în numărul de vizitatori. Peste 1,5 milioane de persoane au vizitat cele trei târguri organizate de Primăria Capitalei, în creștere față de anul trecut. O treime dintre aceștia sunt străini.

Singurul târg de Crăciun din București care va ține până după revelion este cel organizat de Primăria Sectorului 3, din Piața Alba Iulia. Tot aici va avea loc și singurul revelion public din Capitală. Autoritățile au anunțat că la miezul nopții oamenii vor asista la un spectacol cu artificii, flăcări și lasere.

În țară, atmosfera de sărbătoare continuă în câteva orașe, unde târgurile de Crăciun vor rămâne deschise până după Revelion. Cel din Cluj Napoca își închide porțile pe 1 ianuarie, la Craiova și Sibiu până pe 4 ianuarie, iar la Brașov până pe 7 ianuarie”.

