Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026

De la plaje, priveliști spectaculoase și peisaje superbe, până la arhitectură, cultură și design, fotografiile pot fi influențate semnificativ de decorul din spatele lor.

Asta înseamnă „instagramabil”: alegerea locului potrivit în momentul potrivit pentru acea poză perfectă care îți poate transforma contul de Instagram. Mai jos sunt câteva dintre cele mai instagramabile locuri din lume în 2026. Aceste locuri arată ireal, dar există cu adevărat.

Cele mai frumoase locuri instagramabile din Europa

Lacul Bled, Slovenia

Într-o zi senină, apa limpede reflectă copacii și munții verzi care flanchează lacul, ca și cum ar împinge norii departe. Mica insulă din centru găzduiește Biserica Fecioarei Maria Regina.

Privind în sus, vei observa acoperișul de culoare teracotă al Castelului Bled, construit în secolul XVI. Cafeneaua de pe terasă merită vizita, mai ales dacă comanzi specialitatea lor, o felie de tort Bled, un tort cu cremă ușoară și foi fragede de patiserie.

Giant’s Causeway, Irlanda de Nord

Legenda și peisajul se combină într-un mod impresionant la Giant’s Causeway, o porțiune spectaculoasă a coastei Antrim unde aproximativ 40.000 de coloane de bazalt poligonale ies din stânci și se prăbușesc în Atlantic.

Conform legendei, este opera eroului irlandez Finn McCool, un gigant care a construit un pod pentru a-și confrunta rivalul scoțian peste apă.

O vizită dovedește că este suficient de măreț pentru a fi considerat o realizare a ingineriei antice, deși unii spun că rezultatul este lava care s-a răcit și a crăpat acum 50 de milioane de ani.

Partea cea mai bună? Vizitatorii pot sări liber de pe o coloană pe alta, sau pot să admire peisajul de la înălțime: stâncile din jur sunt străbătute de poteci care oferă priveliști spectaculoase asupra împrejurimilor, conform timeout.

Laguna Albastră, Comino, Malta

Mările turcoaz strălucitoare, stâncile ascuțite și iahturile albe impecabile nu sunt neobișnuite în Mediterană, dar dacă regiunea și-a câștigat un stereotip, Laguna Albastră de pe Comino este probabil cauza.

Cea mai mică insulă locuită din Malta găzduiește una dintre cele mai mari atracții ale țării, o întindere de ocean incredibil de albastră între pantele line ale Comino și stâncile calcaroase mai abrupte ale Cominetto.

Frumusețea ei remarcabilă este datorată parțial fundului său nisipos, relativ rar într-o țară dominată de fund stâncos. Astfel, granulele de nisip de culoarea mierii reflectă soarele intens al Maltei prin apele limpede, cu efect maxim de safir.

Canalul Prinsengracht, Amsterdam, Olanda

Poate l-ai văzut pe nenumărate vederi, fundaluri de desktop și povești Instagram, dar nici o supraexpunere nu poate diminua senzația de a merge pe canalele din Amsterdam.

Toamna și iarna, copacii de pe marginea canalului sunt împodobiți cu luminițe, iar clădirile se reflectă în apa ondulată. Dacă ai noroc și vizitezi Amsterdamul când este suficient de frig, canalele îngheață și poți urmări localnicii patinând pe gheață.

Peak District, Marea Britanie

Între Manchester și Sheffield se află unul dintre cele mai remarcabile parcuri naționale din Anglia, o zonă de stânci de gresie dramatice și văi bătute de vânt.

Planificarea unei șederi în Peaks este simplă: mai întâi alegi un orășel drăguț pentru cazare, ideal cu un pub bun și câteva magazine plăcute. Apoi, mergi pe jos.

Poți sări pe pietrele din Chee Dale sau să urmezi poteci de pădure pe malul râului Dove. Poți urca până la Thor’s Cave, o peșteră naturală într-o stâncă de calcar, fascinant de adâncă și cu priveliști spectaculoase asupra Manifold Way. Există literalmente mii de trasee, Anglia este țara drumețiilor.

Fiordurile Norvegiene, Norvegia

Fiordurile există în doar câteva țări, iar Norvegia le găzduiește pe cele mai lungi, adânci și spectaculoase.

Extinzându-se din Marea Norvegiei, aceste golfuri adânci străbat întreaga coastă, oferind peisaje care îți taie respirația.

Aproape de satul Oie poți vedea localnici ieșind direct din saună în apă albastră ca gheața (indiferent de vreme). Și dacă toate cascadele și munții împăduriți devin plictisitori, fiordurile găzduiesc câteva orașe surprinzător de vibrante: Stavanger și Bergen sunt baze ideale pentru explorarea regiunii.

Motovun, Croația

Motovun, un sat antic în dealurile Istriei, are tot ce ți-ai putea dori pentru un oraș vechi european pitoresc.

Situat în cea mai sudică peninsulă a Croației, Motovun este în zona trufelor și a vinului, ceea ce înseamnă că mâncarea și băutura sunt de cea mai bună calitate.

Nu există nimic mai plăcut decât să petreci o după-amiază admirând priveliștile de pe deal, savurând câteva pahare de vin de bună calitate.

Cele mai instagramabile locuri din lume

Piramidele din Giza

Piramidele din Giza au uimit lumea și oamenii de știință pentru o perioadă foarte lungă. Construite acum 4500 de ani de faraonii egipteni, ele stau în picioare astăzi ca un testament al bogăției și puterii pe care Egiptul le-a avut odată.

Piramidele din Giza sunt un ansamblu de trei piramide construite de faraonii Khufu, Khafre și Menkaure. Ele reprezintă un loc memorabil pentru fotografii, în timp ce admiri realizarea lor arhitecturală. Vrei ca Instagramul tău să strălucească cu ceva antic? Piramidele din Giza sunt o destinație pe care trebuie să o vizitezi.

Cappadocia, Turcia

Situată în centrul Turciei de azi, pe platoul accidentat la nord de Munții Taurus, Cappadocia este renumită pentru rocile sale vulcanice în formă de cupolă. Platoul se întinde pe 5.000 km lungime. Pe lângă formațiunile stâncoase spectaculoase, există și oportunitatea de a face plimbări cu balonul cu aer cald și a admira peisajul de jos. Cappadocia nu este doar instagramabilă, ci va lăsa și amintiri plăcute.

Santorini, Grecia

Dacă Cappadocia este instagramabilă, Santorini este extrem de instagramabilă. Interesant, Santorini și-a câștigat unicitatea și recunoașterea mondială datorită unei erupții vulcanice care a avut loc acum mii de ani. Are plaje vulcanice extraordinare, o calderă impresionantă și peisaje lunare.

Priveliștile din Santorini sunt pur și simplu uluitoare, iar Instagramul tău îți va mulțumi pentru ele. Dacă încă nu ai decis o destinație de relaxare, Santorini este alegerea perfectă.

Dubrovnik, Croația

Această listă ar fi incompletă fără Dubrovnik. Orașul se află în sudul Croației, chiar în fața Mării Adriatice, fiind un oraș de plajă.

Orașul vechi, construit în secolul XVI și încă intact, a fost prezent în multe filme, inclusiv Game of Thrones. Dacă vrei să pășești pe urmele Reginei Cersei, Dubrovnik trebuie să fie următoarea ta destinație.

Ibiza, Spania

Probabil ai auzit de Ibiza. Este unul dintre locurile instagramabile, mai ales dacă vrei distracție nebună. Are 160 km de coastă și peste 50 de plaje perfecte pentru fotografii.

Dacă plajele nu sunt suficiente, orașul vechi din spate este la fel de atrăgător. În plus, Ibiza găzduiește sate liniștite și retreat-uri de yoga incredibile. Atenție însă, Ibiza poate fi costisitoare, dar merită fiecare ban cheltuit, conform memphistours.

Maldive, Asia de Sud

Imaginează-ți ape turcoaz nesfârșite, plaje superbe cât vezi cu ochii și bungalow-uri luxoase pe apă. Aceasta sunt Maldivele. Arhipelagul cuprinde 1200 de insule, dintre care doar 200 sunt locuibile.

Maldivele sunt instagramabile pentru că aproape fiecare colț este perfect pentru fotografii. În plus, poți face excursii în Oceanul Indian cu liveaboard-uri, descoperi cultura locală și plimba prin pădurile de mangrove.

Antelope Canyon, Arizona, SUA

Antelope Canyon este atât de unic încât este greu de descris frumusețea lui adevărată. Pereții netezi de gresie, cu diferite nuanțe, se unduiesc peisajului. Zilele însorite sunt cele mai bune pentru vizită, deoarece apar culorile portocaliu și coral perfecte pentru fotografii. Fotografiază dimineața pentru umbre și lumini mai clare.

Wadi Rum, Iordania

Nimic nu spune „instagramabil” mai mult decât Wadi Rum. Da, este un deșert, dar unul unic. Poți face aventuri pe cămile, plimbări cu jeep-ul 4x4 pe dune sau urcări pe formațiuni stâncoase enorme. Privește apusul sau campează sub stele, tot timpul cu aparatul foto la îndemână. Wadi Rum demonstrează că un deșert poate fi spectaculos.

Praga, Cehia

Capitala Cehiei, Praga, reflectă perfect perioada renascentistă prin castelele, bisericile și străzile sale pavate. Găzduiește cel mai mare castel din lume, Castelul Praga, și ceasul astronomic de pe turnul primăriei.

Dacă nu e de ajuns, Casa Dansatoare, Piața Wenceslas și Podul Carol oferă fotografii instagramabile. Praga te va ține mereu cu aparatul foto la îndemână datorită numeroaselor locuri impresionante.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













