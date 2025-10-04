Milano – ghid complet pentru turiști: modă, artă și locuri de vizitat

Milano este principalul centru financiar și cel mai prosper oraș industrial și comercial din Italia. Turiștii au nevoie de un ghid complet pentru a vizita acest oraș fascinant.

Este o metropolă cosmopolită cu un aer european și este considerat unul dintre capitalele mondiale ale modei și designului, un oraș al inovatorilor și al celor care stabilesc tendințe. Capitala Lombardiei a fost întotdeauna o destinație pentru cumpărături, concentrată în Zona Fashion, Quadrilatero della Moda.

Cum ajungi în Milano

Milano este deservit de trei aeroporturi: Malpensa, Linate și Bergamo Orio al Serio.

Malpensa (MXP, la 45 km de centrul orașului) poate fi accesat din centrul Milano cu trenul Malpensa Express, care pleacă de la gările Cadorna, Milano Centrale și Milano Porta Garibaldi. Mai multe companii de autobuze deservesc, de asemenea, această rută.

Linate (LIN, la 7 km de centrul orașului) poate fi accesat cu linia de metrou M4.

Bergamo Orio al Serio (BGY, la 50 km de centrul orașului) poate fi accesat cu servicii de autobuz shuttle operate de diverse companii.

Există companii low cost aeriene care oferă zboruri directe București-Milano sau alte orașe importante din România. Prețul acestora nu este deloc mare și pornește de la 50-60 de euro, în funcție de sezon și ziua săptămânii.

Atracții turistice principale

Duomo (Catedrala din Milano)

Catedrala masivă Santa Maria Nascente, pe care milanezii o numesc simplu „Il Duomo”, se numără printre cele mai mari (poate găzdui până la 40.000 de persoane) și mai impresionante biserici din lume, fiind exemplul suprem al stilului gotic flamboyant. Construcția a început în secolul XIV, dar fațada nu a fost finalizată decât la începutul anilor 1800, sub Napoleon.

În fața Duomo-ului, lângă ușa centrală, se poate coborî sub Piazza del Duomo în fundațiile Basilicii Santa Tecla (secolele IV-V și VII) și baptisteriul din secolul IV, Battistero di San Giovanni alle Fonti, descoperite în timpul construcției sistemului de metrou din Milano.

Sfaturi pentru bilete: Există o varietate confuză de bilete, cu opțiuni pentru atracțiile incluse și pentru durata de așteptare. Pe scurt, plătești mai puțin dacă aștepți mai mult. Este recomandat să eviți „Coada 1” cumpărând biletele online în avans, dar este posibil să mai aștepți până la jumătate de oră la „Coada 2”, situată imediat în dreapta intrării.

Cina cea de Taină a lui Leonardo da Vinci

Biserica gotică din cărămidă Santa Maria delle Grazie, pe Corso Magenta, a fost începută în jurul anului 1465, iar domul său masiv hexagonal în cel mai fin stil Renașterii timpurii a fost proiectat de Bramante, unul dintre cei mai influenți arhitecți renascentiști din Italia.

Explorarea Galleria Vittorio Emanuele II: Magazine de lux și cafenele elegante

Formând o parte a Pieței del Duomo și deschizându-se pe cealaltă parte către Piazza della Scala, măreața Galleria Vittorio Emanuele II a fost proiectată de Giuseppe Mengoni și construită între 1865 și 1877. La momentul respectiv era cea mai mare galerie comercială din Europa, cu un dom care se ridică la 48 de metri deasupra podelei din mozaic.

Marcând începutul arhitecturii moderne în Italia, astăzi este un exemplu splendid de construcție industrială din fier și sticlă din secolul XIX.

Castello Sforzesco

Castello Sforzesco, deținut de familiile Visconti și Sforza, care au guvernat Milano între 1277–1447 și 1450–1535, a fost construit în 1368 și reconstruit în 1450. Turnul Torre de Filarete de 70 m este o reproducere din 1905 a turnului poartă original.

Castelul găzduiește Musei del Castello Sforzesco, o serie de muzee, unul dintre ele fiind dedicat sculpturii. Colecția include Pietà Rondanini, ultima capodoperă a lui Michelangelo, adusă aici în 1953 de la Palazzo Rondanini din Roma.

Galeria de pictură include lucrări de Bellini, Correggio, Mantegna, Bergognone, Foppa, Lotto, Tintoretto și Antonello da Messina. Între cele două curți interioare ale castelului, un pasaj duce în parc, care era inițial grădina ducilor de Milano și mai târziu teren de antrenament militar.

Pinacoteca di Brera – Accademia di Belle Arti (Academia de Arte Frumoase)

Palazzo di Brera, construit între 1651 și 1773, a fost inițial un colegiu iezuit, dar din 1776 adăpostește Accademia di Belle Arti. Împreună cu biblioteca și observatorul, conține Pinacoteca di Brera, unul dintre cele mai bune muzee de artă din Italia.

O mare parte din artă a fost achiziționată pe măsură ce bisericile se închideau sau erau demolare, iar muzeul este deosebit de puternic în picturi ale maeștrilor nord-italieni. La intrarea prin curte, vei vedea un monument din 1809 dedicat lui Napoleon I de sculptorul Canova.

Gastronomie

► Focaccia cu șuncă Parma

Savurează delicii locale precum Focaccia cu șuncă Parma și chifteluțe milaneze. Focaccia cu șuncă Parma se potrivește bine cu o supă de roșii gustoasă. Se poate însoți cu un pahar de vin alb spumant.

►Fructe de mare italienești

Chiar dacă Milano este în interiorul țării, este celebru pentru dragostea sa pentru fructe de mare. Pe măsură ce experimentezi adevăratul caracter renascentist al orașului, vei savura somon și creveți senzaționali împreună cu mezeluri sau brânzeturi.

►Risotto alla Milanese

Un fel clasic din nordul Italiei datând din secolul XIX. Prima rețetă de risotto a fost preparată în acest oraș la începutul anilor 1800, iar preparatul a fost chiar numit de un bucătar milanez în anii 1920. Această mâncare populară se prepară cu orez Arborio, fiert în supă de vită, vin alb, șofran și ceapă shallot.

►Deserturi

De la cannoncini cremoși și crocanți la panettone milanez dulce și pufos, îți vei satisface pofta de dulce cu aceste deserturi delicioase.

Nu rata cele mai bune cannoli, șuncă uscată, chifteluțe și înghețată în Milano. Asociază preparatele populare cu vinuri locale în această aventură culinară prin cartier.

Cele mai bune perioade pentru vizitare

Primăvara este, probabil, cel mai bun moment pentru a vizita Milano. Vremea este blândă, iar orașul înflorește. În acest sezon sunt mai puțini turiști decât vara, făcându-l ideal pentru o explorare relaxată a orașului.

Temperaturile variază între 10°C și 20°C, oferind zile plăcut de calde și seri răcoroase. Aversele ocazionale sunt frecvente, așa că se recomandă să iei cu tine o jachetă ușoară și o umbrelă.

Iarna este cel mai bun moment pentru a face cumpărături în Milano! În decembrie vei găsi târguri de Crăciun și standuri care vând cadouri și obiecte mici în tot orașul, iar magazinele vând adesea decorațiuni de Crăciun – unele dintre cele mai frumoase le vei găsi în secțiunea de articole pentru casă a Rinascente, cel mai faimos magazin universal din Milano, conform milanandbeyond.

În ianuarie, este timpul reducerilor pentru colecția toamnă/iarnă! Dacă vrei să prinzi articole Gucci, Prada sau Armani, acesta este cel mai bun moment pentru a vizita. Unele magazine încep reducerile de iarnă chiar de pe 26 decembrie. Reducerile de vară încep de obicei în iulie, iar până la sfârșitul lunii, majoritatea produselor sunt vândute.

Ce orașe mai poți vizita dacă ajungi în Milano

Bergamo

La mai puțin de 50 de kilometri de Milano se află atractivul oraș medieval Bergamo. Cea mai veche și mai înaltă parte a orașului, cartierul istoric, se mândrește cu atracții fabuloase, cum ar fi Piazza Vecchia și Piazza del Duomo, basilica Santa Maria Maggiore, Torre Civica și palatul Raggione. Este o plăcere să te plimbi pe străzile vechi și înguste sau să stai la una dintre numeroasele terase și să admiri împrejurimile.

Brescia

Puțin mai departe, la aproximativ 90 de kilometri de Milano, se află Brescia, un oraș așezat într-un peisaj fantastic, cu vestigii din perioadele celtică, romană, medievală și renascentistă. Printre toate acestea, o atracție remarcabilă este Mănăstirea San Salvatore-Santa Giulia, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, conform barcelo.

Brescia este unul dintre cele mai bogate orașe din Italia și a fost unul dintre primele mari centre de putere din Lombardia în secolul al VI-lea. Deși nu este neapărat o destinație turistică, oferă câteva locuri fascinante de vizitat. De fapt, există foarte multe de văzut în Brescia, inclusiv cel mai vechi spațiu public al orașului, Piazza del Foro. În plus, nu uitați să vizitați Piazza della Loggia, Catedrala Veche și Catedrala Nouă, precum și Castelul Brescia.

Pavia

Pe malurile râului Ticino, la doar 20 de kilometri de Milano, se află Pavia, un oraș istoric și cultural cu locuri interesante de vizitat, inclusiv Biserica San Pietro in Ciel d’Oro, situată în Piazza Dante și care adăpostește mormântul Sfântului Augustin. Mai există și castelul Visconteo, Piazza della Vittoria, Piazza Leonardo da Vinci, Palatul Comunal, Catedrala și Basilica San Michele Maggiore, unde odinioară erau încoronați împărații. Universitatea, una dintre cele mai vechi și prestigioase din Italia, merită, de asemenea, vizitată.

Monza

Monza înseamnă mai mult decât Formula 1, deși Circuitul de la Monza este unul dintre motivele pentru care orașul este celebru, găzduind Marele Premiu al Italiei. Orașul nu este doar un loc de pelerinaj pentru pasionații de curse auto de mare viteză: are și obiective fascinante și spații plăcute de explorat. Printre acestea se numără Ponte dei Leoni, care traversează râul Lambro și este deosebit pentru decorul său romantic. Orașul se mândrește, de asemenea, cu o splendidă catedrală gotică cu fațadă verde și albă și vitralii magnifice, precum și cu un palat neoclasic, Villa Reale, datând din perioada Imperiului Habsburgic, situat într-o grădină frumoasă. Monza se află la doar 10 km de Milano.

