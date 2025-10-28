Granola de casă – rețetă sănătoasă, simplă și delicioasă pentru mic dejun sau gustări

Granola de casă este o opțiune perfectă pentru un mic dejun hrănitor. Această rețetă sănătoasă, simplă și delicioasă este gustarea ideală pentru un stil de viață sănătos

Se face ușor și o poți personaliza în funcție de preferințe. În plus, pentru că o faci acasă, știi exact ce conține și poți pune îndulcitor în loc de miere sau zahăr. Poate fi combinată cu iaurt, lapte sau fructe proaspete ori presată deasupra unui terci de ovăz pentru o textură crocantă.

Ce este granola și de ce să o faci acasă

Granola este un aliment preparat din nuci și cereale, amestecate cu miere și alte ingrediente naturale. Spre deosebire de musli și fulgii de ovăz, amestecul este copt până devine crocant. În timpul procesului de coacere, se amestecă periodic pentru a se coace uniform, ceea ce îi conferă textura specifică crocantă. După coacere, se adaugă fructe uscate precum stafide, caise, merișoare, banane și cocos.

Amestecul rezultat este bogat în fibre, carbohidrați, acizi grași esențiali, vitamine și minerale, fiind deosebit de sănătos, în special pentru sportivi și persoanele foarte active, care au nevoie de energia și proteinele pe care le oferă această combinație.

Diferența între granola cumpărată și cea de casă

Când vine vorba de granola, varianta preparată acasă are avantaje clare, care pot înclina balanța în favoarea ei față de cea din comerț. Principalul motiv este controlul complet asupra ingredientelor: alegi exact ce pui în ea și în ce cantitate.

Deși granola cumpărată poate părea mai comodă, cea făcută acasă îți permite să o adaptezi gusturilor tale și obiectivelor nutriționale.

Multe sortimente din magazin conțin cantități mari de zahăr, care pot afecta sănătatea și procesul de slăbire dacă sunt consumate în exces. Când o prepari acasă, poți controla gradul de îndulcire.

Granola de casă îți permite să crești conținutul de fibre folosind ovăz, semințe de chia, nuci și fructe uscate. Unele produse din comerț reduc aceste ingrediente din motive de cost. O dietă bogată în fibre ajută la menținerea greutății, susține digestia și poate reduce riscul bolilor de inimă.

Produsele comerciale includ adesea conservanți pentru a prelungi termenul de valabilitate. Granola preparată acasă este naturală, fără aditivi și o poți personaliza după bunul plac.

Beneficiile granolei pentru sănătate

Deși există puține studii științifice dedicate exclusiv granolei, ingredientele sale principale: ovăz, semințe de in, semințe de chia și migdale, sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Sătioasă și bogată în fibre

Majoritatea tipurilor de granola sunt bogate în proteine și fibre, care contribuie la senzația de sațietate. Proteinele influențează nivelul hormonilor responsabili de reglarea apetitului, precum grelina și GLP-1.

Ingredientele bogate în proteine din granola includ nuci (migdale, nuci, caju) și semințe (de cânepă, dovleac, susan). Alimentele bogate în fibre, precum ovăzul, nucile și semințele, încetinesc golirea stomacului și prelungesc digestia, ceea ce ajută la menținerea senzației de sațietate mai mult timp și poate contribui la controlul apetitului.

Alte posibile beneficii pentru sănătate

Granola poate, de asemenea, să:

• Îmbunătățească tensiunea arterială – ingredientele bogate în fibre, precum ovăzul și semințele de in, pot ajuta la reducerea tensiunii arteriale.

• Scadă nivelul colesterolului – ovăzul conține beta-glucan, un tip de fibră care contribuie la reducerea colesterolului total și LDL („rău”), factori de risc pentru bolile de inimă, conform healthline.

• Regleze glicemia – cerealele integrale, fructele uscate, nucile și semințele pot ajuta la reducerea și controlul nivelului de zahăr din sânge, mai ales la persoanele cu obezitate sau prediabet.

• Îmbunătățească sănătatea intestinală – granola poate stimula dezvoltarea bacteriilor intestinale benefice, în comparație cu cerealele rafinate pentru micul dejun.

• Furnizeze antioxidanți – ingrediente precum nuca de cocos, semințele de chia și nucile braziliene sunt surse bune de antioxidanți care combat inflamația, precum acidul galic, quercetina, seleniul și vitamina E.

Rețetă de granola de casă. Cum se prepară pas cu pas

Ingrediente:

• 170 g fulgi de ovăz

• 200 g nuci, un amestec la alegere (nuci, migdale, alune de pădure, caju, fistic – toate nesărate)

• 45 g semințe (floarea-soarelui, dovleac, chia, susan, in etc.)

• 10 g stafide

• 10 g merișoare uscate (fără zahăr adăugat)

• 40 g ulei de măsline extravirgin (sau 20 g ulei de cocos + 20 g ulei de măsline, dacă preferi)

• 1 albuș de ou

• 40 g pastă de curmale sau 50 g miere, sirop de arțar ori sirop de agave

• Un praf de sare

Instrucțiuni:

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Amestecă într-un bol fulgii de ovăz, nucile și semințele. Bate albușul de ou până devine spumos (nu trebuie să fie prea ferm).

Adaugă îndulcitorul ales, uleiul, sarea și albușul în amestecul de ovăz. Amestecă bine.

Întinde compoziția uniform pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pentru o coacere uniformă, stratul nu trebuie să depășească 1 cm grosime. Dacă este prea mult amestec, coace-l în mai multe tranșe. Pune tava pe mijlocul cuptorului pentru a evita arderea. Coace timp de aproximativ 20 de minute sau până când granola devine aurie. Scoate tava din cuptor și adaugă stafidele și merișoarele. Lasă amestecul să se răcească complet.

Granola fără gluten sau vegană

Ingrediente:

• 200 g fulgi de ovăz

• 70 g migdale feliate

• 60 g semințe de dovleac

• 40 g fulgi de cocos

• 120 g unt de migdale cremos

• 120 ml sirop de arțar sau miere

• 30 ml ulei de cocos rafinat, topit

• 6 g scorțișoară (aprox. 2 lingurițe)

• 10 ml extract de vanilie (aprox. 2 lingurițe)

• 1 g sare (aprox. ¼ linguriță)

Instrucțiuni:

Preîncălzește cuptorul la 175°C. Pune toate ingredientele lichide (siropul de arțar, untul de migdale, vanilia și uleiul) într-un bol mare și amestecă bine cu un tel.

Adaugă ingredientele uscate și amestecă cu o lingură de lemn sau spatulă până se omogenizează complet. Întinde amestecul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau cu un covoraș de silicon și presează-l într-un strat uniform.

Coace 15 minute, amestecă ușor, apoi mai coace 5–10 minute, până când marginile devin aurii. Dacă vrei granola cu bucăți crocante mari, nu amesteca deloc în timpul coacerii. Scoate tava din cuptor și las-o să se răcească complet. Granola se va întări și deveni crocantă pe măsură ce se răcește. Rupe în bucăți și servește.

