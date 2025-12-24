Nicușor Dan a primit colindători din Satu Mare la Cotroceni și a primit un cadou simbolic

În Bucureşti şeful statului a primit colindători din județul Satu Mare care i-au adus un clop şi colaci, iar la final au vrut să se fotografieze cu Nicușor Dan.

Colindătorii veniți din Zona Codrului, tocmai de la Satu Mare, au umplut Palatul Cotroceni.

Șeful statului a primit un cadou simbolic - un clop.

La final a fost rândul președintelui să împartă daruri.

Şi Curtea Castelului Regal de la Săvârșin a răsunat de colindele tradiționale ale vestiților dubași, toboșarii locului, veniți cu uratul! Principesa Margareta și Principele Radu, alături de localinici și turiști i-au ascultat cu bucurie.

Drept răsplată, gazdele le-au dat cozonac și ceai cald.

Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a avut un mesaj pentru romani.



Majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei României: ”Urez românilor din țară, din Republica Moldova, din Europa și din întreaga lume "La mulți ani!" și "Crăciun fericit!". Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Nu în ultimul rând Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, ne-a făcut o surpriză: a cântat la pian un colind tradițional.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: ”Doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea şi a întregii echipe a Ambasadei Britanice la Bucureşti”.

