Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

24-12-2025 | 19:18
Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Natașa Paraschiv,  Octavian Moldovan

Între timp, reprezentanții hotelului au transmis că „s-au desprins câteva plăci" și pun totul pe seama hazardului.

Din fericire, răniții nu au avut nevoie de internare.

Imagini au fost surprinse de un martor în sala piscinei interioare, la scurt timp după ce a căzut tavanul fals cu tot cu structura metalică și burlanele care asigurau aerisirea. Izolația de vată minerală a rămas complet descoperită.

Într-un comunicat emis la ora 22, reprezentanții hotelului Hilton Sibiu vorbesc despre desprinderea "câtorva plăci" și "rănirea ușoară a trei persoane". Mai mult menționează că angajații ar fi cerut ajutorul echipelor medicale și scafandrilor, însă Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu îi contrazice.

Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU SIBIU: „Un număr de 7 persoane au fost evaluate medical, iar 6 dintre acestea au fost transportate la unitățile spitalicești. Menționăm că intervenția echipajelor specializate, inclusiv a scafandrilor, a fost dispusă de ISU SIBIU, prin comandantul intervenției, că măsură de siguranță, preventivă, pentru verificarea completă a zonei afectate și nu reprezintă o acțiune solicitată punctual de către operatorul economic."

Ulterior reprezentanții hotelului s-au abținut de la alte comentarii. Potrivit comunicatului inițial „piscina interioară este prevăzută cu instalații de atenționare pentru zonele cu umiditate crescută iar instalațiile funcționau în parametri normali conform verificărilor periodice". Poliția face cercetări pentru a stabili cine este răspunzător pentru cele petrecute.

Isabela Brad, purtător de cuvânt Poliția Sibiu: „În cauză, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă".

Inspectoratul Teritorial de Muncă a stabilit că nu a fost vorba de un accident de muncă, pentru că în acel moment niciun angajat al hotelului nu se află în încăpere.

