Atac șocant în Manhattan. Un pitbull a mușcat un copil de un an, iar proprietarul a plecat calm de la fața incidentului

Un pitbull agresiv a atacat un băiețel de un an pe o stradă aglomerată din Manhattan și a refuzat să-i dea drumul, lăsând copilul cu o „gaură” în picior, arată imagini video șocante.

O femeie, care pare a fi mama copilului, îi imploră pe trecători să sune la 911, în timp ce încearcă să desprindă câinele care îl mușcase pe copil, în fața băncii Santander din Union Square, în jurul orei 11:10, duminică, potrivit imaginilor cutremurătoare și poliției, potrivit New York Post.

Mai mulți oameni binevoitori încercau să desprindă câinele alb-negru de piciorul stâng al copilului. Unul l-a lovit în mod repetat, iar altul a încercat să-l imobilizeze. Proprietarul câinelui trăgea de lesa pitbull-ului, în timp ce femeia striga disperată.

Disturbing video shows pit bull attack 1-year-old on crowded NYC street, refusing to let go https://t.co/xHjVvMDJfM pic.twitter.com/BDRNfYbYhw — New York Post (@nypost) December 23, 2025

„Sunați la poliție. Trage cineva de el! Vă rog!”, imploră femeia.

Câinele, un pit bull de doi ani, numit Disco Bubba, potrivit surselor din poliție, a renunțat într-un final abia după ce un bărbat l-a apucat din spate de părțile intime.

„Frate, asta e nebunie. Oh, Doamne. Este o gaură în piciorul copilului”, se aude spunând un bărbat care filma atacul îngrozitor.

Proprietarul câinelui a plecat calm de la fața locului cu animalul și a așteptat la o stație de autobuz, în timp ce martorii păreau să sune la poliție.

Tatăl copilului le-a spus polițiștilor că își ridica fiul în brațe în momentul atacului, iar piciorul copilului a ajuns în fața botului pitbull-ului, ceea ce l-ar fi determinat pe câine să muște, potrivit surselor.

Băiatul a fost internat în stare stabilă, au declarat polițiștii.

Poliția a precizat că proprietarul câinelui nu se confruntă cu acuzații penale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













