Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

24-12-2025 | 19:11
Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Ciprian Pârvu,  Gigi Ciuncanu,  Gina Obrejan,  Mariana Apostoaie

Meteorologii avertizează că urmează să se instaleze gerul și că se va forma polei, inclusiv în București.

Pe un drum acoperit de gheață, din Todirești-Iași, un microbuz cu șapte persoane a derapat și a ajuns în șanț. Doi oameni fost duși la spitalul din Pașcani, cu răni ușoare.

Mădălin Țăranu, comisar șef IPJ Iași: „Ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, aflat pe marginea drumului."

În Botoșani și Suceava zece mașini au ieșit în decor. O fată de 11 ani și mama ei au ajuns la spital, după ce au intrat într-un cap de pod. La Rânca a nins încă din zori. Turiștii au fost nevoiți să își împingă mașinile pentru a ajunge la cabanele la care aveau rezervare.

ninsoare in Bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun 2025 în București. Ce spun meteorologii despre un „Crăciun alb” în Capitală

Mulți șoferi au avut nevoie de ajutor.

Șofer: „Până la cabană mai e mult, cam 100 de metri, ne chinuim, la împingem...până la Crăciun...reușim”.

În sprijinul oaspeților au venit și cabanierii care au o sanie pregătită special pentru astfel de situații. Așa cară bagajele turiștilor dar și lăzile cu salată de boeuf.

În tot acest timp, pe porțiunea de Transalpina administrată de Drumurile Naționale utilajele au intervenit permanent.

-12 grade la Vârful Omu

La Vârful Omu s-a înregistrat cea mai mică temperatură din România, minus 12 grade.

Sergiu Olteanu, meteorolog stația Vârful Omu: „A început să ningă. În zilele următoare va scădea la minus 12, minus 14 grade. Această temperatură combinată cu viteza vântului de peste 80-100 km/h va face ca temperatura resimțită să fie foarte foarte scăzută”.

În ultimele 24 de ore, țara noastră a fost străbătută de un val de aer foarte rece care a adus ger și ninsori, așa cum arată și hărțile realizate prin satelit. Alba Iulia a fost acoperită dimineață de un strat subțire de zăpadă. Cei care plecau la muncă au pierdut câteva minute ca să curețe mașinile.

Au fost însă destui și cei care s-au bucurat de ninsoare. Zidurile vechii cetăți par și mai frumoase iarna.

Femeie: „Incredibil de frumos!”.

Oamenii spun că sunt mulți ani de când aici n-a mai nins de Crăciun.

Bărbat: „Am așteptat de mult să ningă, mă bucur că un copil!"

Cod galben în 19 județe

Deasupra României se află două fronturi atmosferice. Unul polar dinspre Câmpia Rusă altul mediteraneean - cald și umed. Meteorologii au emis un cod galben în 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului dar și în Capitală. În jumătatea sudică a țării, până mâine seară, sunt anunțate ninsori, însoțite de vânt puternic și ger.

Corespondent PRO TV: „Și în Bucovina a nins spre bucuria grupurilor de turiști care au ajuns deja la pensiunile din nordul Moldovei, dar marile zăpezi încă se lasă așteptate. În Vatra Dornei sunt -4 grade celsius, dar temperatura resimțită este de -7. Ninge deja de mai bine de patru ore, așa că putem deja observa un strat subțire de zăpadă care s-a depus pe pământ. Așadar, zăpada nu a fost suficientă pentru a schia, iar pârtiile rămân în continuare închise. Va ninge însă mai mult în sudul țării. Potrivit meteorologilor, în această noapte și în prima parte a zilei de Crăciun, în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. La multe, stratul de zăpadă va atinge, izolat, peste 25 de centimetri. În estul Transivaniei va fi ger, iar temperaturile minime vor ajunge până la - 15 grade. Așadar va fi un Crăciun cu zăpadă, cum - în multe orașe - nu a mai fost de mulți ani”.

20 de copii din două familii din Moldova au primit case noi înainte de Sărbători

Dată publicare: 24-12-2025 19:02

