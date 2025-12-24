Crăciun românesc la New York. Copiii românilor născuți în America duc mai departe tradițiile și colindele

De Crăciun, românii din New York încearcă să își învețe urmașii că mai importantă decât cadourile este identitatea românească.

La mii de kilometri de țară, în cartierul Queens, colindele românești sunt cântate de copii care s-au născut acolo, dar cresc cu dorul unei Românii pe care o cunosc doar din povești. Un Crăciun spus pe românește, uneori cu accent, dar întotdeauna cu suflet. Urmăriți un reportaj despre tradiții care nu se pierd.

Colindele românești se aud și la mii de kilometri de casă. În cartierul Queens din New York, acolo unde trăiesc mii de români, Crăciunul începe la fel ca în satele din România: cu glasuri de copii care, din fața ușilor, duc mai departe o tradiție veche de sute de ani.

Sunt copii născuți aici, în America, dar care, în aceste zile, învață să spună „Bună seara la fereastră”. Unii rostesc cuvintele rar, cu accent englezesc. Vorbesc românește cu greu, dar cântă cu inima.

Mason: „Nu știu cum să citesc așa de bine; ăia care sunt foarte lungi sunt mai greu”.

Pentru ei, colindul nu este doar un cântec, ci o punte către o țară pe care mulți n-au văzut-o niciodată.

Tiffany: „Nu prea știu cum e în România, că n-am fost”.

În grupuri mici, însoțiți de preot, copiii merg pe la casele românilor, iar ușile se deschid larg. Pentru câteva minute, zgomotul orașului dispare.

Maria: „Un pic diferit, că nu putem să mergem cu colindul peste tot”.

Iustin: „Aducem acest gust de Crăciun înapoi în America, cu colindele care s-or auzit”.

Tradițiile continuă și la biserică. La Biserica Sfântul Nicolae, centrul comunității românești din zonă, copiii au avut serbarea de Crăciun. Au cântat colinde și cu toții au fost aplaudați ca într-o mare familie.

Cu barbă albă și sacul plin de daruri, Moșul le-a vorbit românește și le-a împărțit cadouri. Iar bătrânelul s-a dat și el de gol că nu poate renunța la tradițiile românești, oricât de americanizat ar fi.

Mulți dintre copii nu au fost niciodată în România. O cunosc din poveștile părinților, din colinde, din mâncărurile gătite de sărbători și din drumurile la biserică.

Adriana: „Mama întotdeauna e sigură să facă mâncare moldovenească, să nu lipsim noi de tradițiile cu mâncarea; tata aduce porcul acasă”.

Cristi Pascu, președinte Asociația Dorul: „Le lipsește acasă, România; oriunde ar fi, e în inima noastră și, din fericire, nimeni nu poate lua România vreodată din noi înșine”.

Marius Dumitrescu, paroh Biserica Sf. Nicolae New York: „Încercăm să trăim cu suflet românesc, chiar dacă suntem departe de România”.

Crăciunul românesc din New York nu este perfect și nu se vorbește mereu fără greșeli. Dar este viu. Iar în vocile acestor copii, care colindă pe străzile din Queens, România continuă să existe chiar și la mii de kilometri distanță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













