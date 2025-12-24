Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

24-12-2025 | 19:11
Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

Mădălina Stețco

Așadar, dacă plecați la drum asigurați-vă că aveți rezervorul plin, cunoașteti trasee alternative și aveți la îndemână câteva lucruri esențiale în caz de urgență. Vremea rămâne schimbătoare, cu ceață, ploi și chiar ninsori.

În Capitală, ceața și ploaia măruntă au îngreunat circulația de la prima oră.

Cum foarte mulți au plecat către zonele turistice, în special din zona de munte, autoritățile au luat măsuri speciale.

Monica Dajbog - Purtător de cuvânt al MAI: Zilnic, în medie, 2.000 de polițiști rutieri vor avea în atenție drumurile care se aglomerează de obicei în astfel de perioade. Pe drumurile cu risc crescut de producere a unor accidente, polițiștii vor acționa cu aproximativ 400 de aparate radar pentru depistarea șoferilor care reprezintă un pericol pentru toți participanții la trafic.”

Peste 20.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt pregătiți să intervină dacă este nevoie mai ales că vremea este schimbătoare

Corespondent PRO TV: „Așadar e bine să avem în mașină o baterie externă pentru telefon, pătură, lanternă, apă, mai ales dacă circulăm pe trasee montane. La fel de important este să verificăm nivelul rezervorului, pentru orice situație în care am putea avea parte de surprize în trafic.”

Cătălin Dumitru, inspector ITP: „Trebuie să avem în portbagaj extinctor, triunghi reflextorizant, trusă medicală și vestă reflectorizantă, în caz că se întâmplă ceva să fim vizibili de alți conducători la trafic. Să punem niște lanțuri pentru anvelope. Cel mai indicat ar fi să avem un sac de nisip în portbagaj și o lopată.”

Poliția Rutieră le transmite celor care circulă fără cauciucuri de iarnă că amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei.

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

