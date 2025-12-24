Cum este sărbătorit Crăciunul la Vatican. Papa Leon al XIV-lea reînvie tradiția în primul Crăciun al pontificatului său

Crăciunul este sărbătorit la Vatican cu mare fast de cel puțin jumătate de mileniu.

Crăciunul din acest an va fi celebrat de Papa Leon al XIV-lea, însă tradițiile de Crăciun îndrăgite de vizitatori și credincioși, în centrul Bisericii Catolice, rămân neschimbate, potrivit Gazeta Express.

Când încep sărbătorile?

Pentru catolici, perioada Adventului și, odată cu ea, așteptarea Nașterii lui Hristos a început în acest an pe 30 noiembrie, odată cu prima duminică de Advent. Totuși, la Vatican, sărbătorile încep oficial odată cu aprinderea luminilor bradului de Crăciun și dezvelirea scenei Nașterii Domnului din Piața Sfântul Petru, care anul acesta au avut loc pe 15 decembrie.

De unde provine bradul de Crăciun?

În fiecare an, o comunitate catolică donează un brad de Crăciun Vaticanului, gest considerat o mare onoare. De această dată, a fost ales un brad din provincia Bolzano, din Tirolul de Sud, care are o înălțime de 27 de metri și cântărește aproximativ opt tone.

Episcopul Ivo Muser de Bolzano-Bressanone a declarat, într-un interviu acordat site-ului Vaticanului:

„Îmi doresc ca, prin bradul nostru, să fie reînviată admirația pentru existență și să fie încurajată reflecția.”

El a făcut apel la oameni să fie atenți, respectuoși și dispuși să adopte „stiluri de viață sustenabile și simple”. Rămâne de văzut dacă acest mesaj va fi recepționat, având în vedere decorațiunile bogate ale bradului și jocul de lumini care se schimbă constant.

Bradul provine din Italia pentru al cincilea an consecutiv. Până acum, patru brazi au venit din Germania; în 2028 va fi din nou rândul Germaniei. Un brad din Deggendorf, în Bavaria Inferioară, va fi trimis atunci la Vatican.

Deși Crăciunul este sărbătorit la Vatican de secole, bradul de Crăciun din Piața Sfântul Petru a fost instalat pentru prima dată abia în 1982, în timpul pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea.

De unde vine scena Nașterii Domnului?

Scena Nașterii Domnului provine din dieceza Nocera Inferiore-Sarno, din provincia Salerno, în regiunea Campania, din sudul Italiei. Ieslea, realizată la dimensiuni naturale, include elemente specifice zonei din jurul orașului Nocera. Anunțând acest lucru, episcopul Giuseppe Giudice a declarat că este „o oportunitate minunată pentru evanghelizarea și reînnoirea întregii regiuni”.

În același timp, anul acesta poate fi vizitată, pentru a opta oară, expoziția „100 de scene ale Nașterii Domnului la Vatican”, amenajată sub colonadele din stânga Pieței Sfântul Petru. Sunt expuse 132 de iesle realizate de artiști din 23 de țări. Expoziția face parte din programul cultural „Giubileo è Cultura” („Jubileul este cultură”) și, potrivit Vatican News, își propune „să exprime recunoștința pentru Anul Sfânt pe care tocmai l-am trăit”.

Ce se întâmplă în Ajunul Crăciunului?

Papa Leon al XIV-lea va oficia slujba solemnă de la miezul nopții, care va începe la ora 22:00, în Bazilica Sfântul Petru. Catedrala se va umple rapid, astfel că porțile se deschid la ora 19:00. Accesul se face pe bază de bilete gratuite, care sunt, de regulă, epuizate cu luni înainte.

Ce urmează după aceea?

În ziua de Crăciun, credincioșii și vizitatorii nu au nevoie de bilete pentru a participa la binecuvântarea solemnă „Urbi et Orbi” – „către oraș și către lume”. Papa Leon al XIV-lea va rosti mesajul de la balconul Bazilicii Sfântul Petru, în fața a zeci de mii de credincioși adunați în piață. Discursul începe la ora 12:00. Și aici, sosirea din timp este recomandată, mai ales în acest An Sfânt proclamat de Papa Francisc, care a trecut la cele veșnice în luna aprilie. Anul Sfânt continuă până la finalul perioadei Crăciunului.

De Anul Nou, la ora 17:00, Papa va oficia slujba de seară în Bazilica Sfântul Petru, unde va fi cântat imnul „Te Deum”, ca mulțumire pentru anul care a trecut.

Când se încheie sărbătorile?

Sărbătorile se încheie pe 6 ianuarie, la ora 9:30, cu „Sfânta Liturghie de la Sărbătoarea Botezului Domnului”, oficiată de Papa Leon al XIV-lea. Atunci se încheie și Anul Sfânt.

