BNR lansează o monedă din aur inspirată de descoperirile de la Germisara, în tiraj de 1.000 de piese. Ce preț vor avea | FOTO

24-12-2025 | 18:13
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, 29 decembrie, o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara.

Lorena Mihăilă

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală „10 LEI", inscripţia „ROMANIA”, stema României şi anul de emisiune „2025".

Reversul monedei redă un detaliu reprezentând-o pe zeiţa Diana la vânătoare, inscripţiile „PLACUTELE VOTIVE DE LA GERMISARA" şi „ISTORIA AURULUI" în arc de cerc.

Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese.

Prețul monedei de aur

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este 1.500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate. Monedele din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Sursa: Agerpres

