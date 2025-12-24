Peste jumătate din ruși cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026, arată un sondaj

24-12-2025 | 21:27
rusia oameni
Shutterstock

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace.

Lorena Mihăilă

În timpul prezentării rezultatelor sondajului, adjunctul şefului VTsIOM, Mihail Mamonov, a declarat că 70% dintre 1.600 de respondenţi văd 2026 ca pe un an mai „de succes" decât acest an, în timp ce 55% leagă această speranţă de o încheiere a aşa-numitei „operaţiuni militare speciale" în Ucraina.

„Principalul motiv de optimism este posibila încheiere a operaţiunii militare speciale şi realizarea obiectivelor propuse, în linie cu interesele naţionale prezentate de preşedinte", a mai precizat Mamonov în prezentarea sa.

În precedentele sondaje de la sfârşit de an, VTsIOM a subliniat consolidarea societăţii ruse în jurul preşedintelui Vladimir Putin şi a obiectivelor sale militare în Ucraina, dar nu a furnizat cifre privind proporţia populaţiei care se aşteaptă la un sfârşit al războiului, notează Reuters.

Mamonov a invocat ofensiva rusă în Ucraina, ezitarea SUA de a finanţa Ucraina şi inabilitatea UE de a înlocui SUA financiar şi militar, drept principalii factori din spatele perspectivelor pentru un eventual acord de pace.

La sfârşitul ostilităţilor militare, a adăugat el, reintegrarea veteranilor în societate şi reconstrucţia regiunilor controlate de Rusia din Ucraina, precum şi a regiunilor ruse de frontieră, sunt percepute drept principalele priorităţi.

Circa două treimi dintre ruşi susţin convorbirile de pace, cea mai mare proporţie de la începutul războiului, potrivit institutului independent Levada, care a fost clasificat drept "agent străin" în conformitate cu legea rusă.

Kremlinul a anunţat miercuri că Vladimir Putin a fost pus la curent privind contactele "oficiale" cu trimişii lui Donald Trump asupra propunerilor americane pentru un posibil acord de pace în Ucraina şi că acum Moscova îşi va formula poziţia.

Putin a declarat în ultimele săptămâni că principalele lui condiţii pentru pace sunt ca Ucraina să cedeze circa 5.000 kmp din Donbas pe care încă le controlează şi ca Kievul să renunţe oficial la dorinţa sa de a adera la NATO.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 22 decembrie că negocierile purtate cu SUA şi statele europene pentru încheierea războiului cu Rusia sunt "foarte aproape de un rezultat real".

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi in ucraina, rusi, sondaj,

Dată publicare: 24-12-2025 21:27

