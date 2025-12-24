Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză

24-12-2025 | 22:06
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte "scuze oficiale", o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două ţări.

Ioana Andreescu

În picioare în hemiciclu, deputaţii, cu eşarfe în culorile drapelului algerian, au aplaudat trecerea textului care impută statului francez "responsabilitatea juridică a trecutului său colonial în Algeria şi tragediile pe care le-a creat".

Acesta prezintă "crimele colonizării franceze", considerate imprescriptibile: "teste nucleare", "execuţii extrajudiciare", "practica torturii fizice şi psihologice" la scară mare şi "jefuirea sistematică a bogăţiilor".

Preşedintele Adunării populare naţionale, Brahim Boughali, a salutat aprobarea legii în unanimitate de către cei prezenţi.

Legea stipulează că "o despăgubire completă şi echitabilă pentru toate pagubele materiale şi morale produse de colonizarea franceză este un drept inalienabil pentru statul şi poporul algerian".

În pofida simbolismului legii, impactul său real asupra revendicărilor de reparaţii ar putea fi limitat.

"Din punct de vedere juridic, această lege nu are niciun impact internaţional şi nu poate deci să oblige Franţa", a comentat pentru AFP Hosni Kitouni, cercetător în istoria perioadei coloniale la universitare britanică Exeter.

Dar "ea marchează un moment de ruptură în raportul memorial cu Franţa", a apreciat el.

Întrebat săptămâna trecută despre acest vot, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, a declarat că nu doreşte să facă comentarii "fiind vorba despre dezbateri politice care se petrec în ţări străine".

În acest weekend, Brahim Boughali a dat asigurări că acest demers "nu vizează niciun popor, nu caută nici răzbunare şi nici acutizarea resentimentelor".

Votul intervine într-un moment în care Parisul şi Algerul sunt într-o criză diplomatică care se prelungeşte, în urma recunoaşterii de către Franţa, în vara lui 2024, a unui plan de autonomie "sub suveranitate marocană" pentru Sahara Occidentală.

Mai multe episoade au agravat de atunci tensiunile, precum condamnarea şi încarcerarea scriitorului franco-algerian Boualem Sansal, în cele din urmă graţiat în urma unei intervenţii germane.

Chestiunea colonizării franceze în Algeria este un subiect foarte sensibil, care rămâne una dintre principalele surse de tensiune între Paris şi Alger, notează AFP.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 24-12-2025 22:06

