Freiburg nu a câştigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanţă a sa în Liga Europa înainte de acest sezon fiind o participare în optimile de finală din sezonele 2022/23 şi 2023/24. După un loc şapte în grupa principală, a trecut de Genk, Celta şi Braga.

Între timp, Villa are în vedere un prim trofeu în 30 de ani. După ce au câştigat şapte din cele opt meciuri din grupa principală, terminând pe locul doi, au eliminat apoi pe Lille, Bologna şi Nottingham Forest.

Villa se află în prima sa finală UEFA de când a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Antrenorul spaniol al echipei din Birmingham, Unai Emery, a câştigat această competiţie de trei ori cu Sevilla (2013/14, 2014/15 şi 2015/16) şi o dată cu Villarreal (2020/21), şi a fost finalist cu Arsenal în sezonul 2018/19.

Echipe probabile:

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Manzambi - Beste, Höler, Grifo - Matanović. Antrenor: Julian Schuster

Aston Villa: Martínez - Cash, Konsa, Pau Torres, Digne - Lindelöf, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendía - Watkins. Antrenor: Unai Emery

Cea de-a 55-a ediţie a competiţiei şi a 17-a de când a devenit Liga Europa, se va încheia pe stadionul Beşiktaş din Istanbul.Finala din 2026 va fi al doilea eveniment major UEFA care va avea loc pe stadionul Beşiktaş, după Supercupa UEFA din 2019, în care Liverpool, câştigătoarea Ligii Campionilor UEFA, a învins-o pe Chelsea, câştigătoarea Ligii Europa, cu 5-4 la penaltiuri.

Casa echipei Beşiktaş, de 16 ori campioană a Superligii Turciei, stadionul se află pe partea de nord a Bosforului şi are o capacitate de aproximativ 40.000 de locuri.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Franţa, cu francezul François Letexier la centru. El va fi ajutat de Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni, în timp ce rezerva va fi Alejandro Hernández.

În camera VAR se va afla francezul Jérôme Brisard.

Trofeul UEFA Europa League este, cu o greutate de 15 kg, cea mai grea piesă din argintăria UEFA. Pentru a face lucrurile şi mai interesante, nu are nici mânere.Câştigătorii sezonului 2025/26 vor primi şi un loc în faza Ligii Campionilor UEFA 2026/27, dacă nu s-au calificat prin competiţia lor internă.