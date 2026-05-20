El a răspuns astfel, întrebat fiind la B1TV ce aşteaptă în urma consultărilor de la Cotroceni cu şeful statului şi dacă preşedintele ar trebui să dea social-democraţilor mandatul pentru formarea unui nou guvern, având în vedere şi afirmaţiile recente ale preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, la adresa sa, potrivit cărora Ilie Bolojan este în campanie electorală prezidenţială şi blochează formarea unei majorităţi în Parlament.

"Nu fac aprecieri de ce ar trebui să facă preşedintele. Într-o logică politică, PSD a iniţiat această moţiune de cenzură împreună cu AUR şi reuşind să demită guvernul au probat că sunt în stare să facă o majoritate. Partidele care au rămas în coaliţie, PNL, USR, UDMR, în momentul în care nu au reuşit să reziste acestei moţiuni, au probat că nu au capacitatea, cel puţin asta este poza de moment, să facă majoritatea. Pe cale de consecinţă, cei care au pus în practică această decizie au responsabilitatea morală să vină şi cu soluţiile. Şi nu i-a oprit nimeni ca timp de două săptămâni, pentru că sunt două săptămâni, mai mult de două săptămâni de la data moţiunii, să vină şi să anunţe public că-şi asumă răspunderea, că vin cu o anumită propunere, dar, vedeţi că nu fac asta", a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că este falsă ideea că s-ar afla în campanie electorală.

"Eu întotdeauna, aşa cum am spus, muncesc de dimineaţă până seara, ori, se pare că domnul Grindeanu nu are percepţia că dacă munceşti o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când munceşti, ori nu este cazul ăsta. Şi faptul că un premier comunică periodic, asta am făcut-o în toate cele nouă luni de zile cât am fost premier, şi am făcut-o cu regularitate, în primul rând din respect pentru oameni, pentru a putea răspunde la întrebări şi a le transmite mesajele. Deci, Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorităţi pe care partidul care a dinamitat coaliţia în mod iresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluţii. Deci, acolo este răspunderea, ăsta este adevărul", a argumentat premierul interimar Bolojan.

El a subliniat că România nu îşi permite în această perioadă, crucială pentru accesarea fondurilor europene, să aibă un guvern care să nu poată funcţiona.

"Ceea ce trebuie să facem este, sigur, să acţionăm pentru ca Guvernul să poată funcţiona în această perioadă, să nu existe o perioadă în care Guvernul nu lucrează, în care România, datorită acestei conjuncturi de accesare a fondurilor europene, nu-şi poate permite să aibă un guvern care nu lucrează la capacitate, asta trebuie să facem. Şi, sigur, în perioada următoare să vedem care va fi soluţia pentru că avem nevoie de un guvern", a declarat Bolojan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri premierului interimar Ilie Bolojan "să iasă din campania electorală prezidenţială", să se aşeze la masă toate partidele prooccidentale şi să se facă Guvernul.