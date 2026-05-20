Sunt aleșii neafiliați și cei din grupurile Uniți pentru România și PACE - Întâi România, foști membri ai SOS România, POT și AUR.

Între timp, un sondaj a măsurat cum văd oamenii rolul președintelui în conflictul politic.

Întâlnirile vor începe la Palatul Cotroceni, la ora 9 dimineața. Mai întâi vor ajunge parlamentarii din Uniți pentru România, grupul parlamentar al celor aleși pe listele POT. Urmează parlamentarii PACE - Întâi România, și la final aleșii neafiliați.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vor discuta cu președintele și consilierii săi despre situația economică și politică a țării. Împreună aceste trei grupuri parlamentare însumează 48 de aleși în Parlament. Mai mulți dintre ei au anunțat deja că sunt interesați să participe la construirea unei majorități.

Șeful statului va chema din nou la consultări reprezentanții formațiunilor cu care a discutat luni, apoi ar urma să facă o nominalizare de premier. Cel mai probabil o a doua rundă de consultări cu partidele parlamentare va avea loc abia săptămâna viitoare, după cum ne-au declarat surse din Administrația Prezidențială.

Care sunt rezultatele sondajului

Între timp, un sondaj realizat de Inscop Research, la comanda platformei Informat.ro, arată că peste 49% dintre cei care au răspuns sunt de părere că prin poziționările sale publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și liderii politici.

În schimb, mai mult de o treime cred contrariul, că ar fi acționat pentru a amplifica aceste divergențe.

În ce privește activitatea președintelui, 70,5% se declară nemulțumiți. Și aproape 28% spun că sunt mulțumiți. Iar cu privire la premierul interimar Ilie Bolojan, 67,9% sunt nemulțumiți și 30,5 se declară mulțumiți.

Cercetarea a fost realizată în perioada 11-14 mai, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 de persoane și are o eroare maximă de plus-minus 3%.