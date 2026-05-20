„Aveam o echipă de HR, iar acea echipă de HR crea probleme care nu existau”, a declarat Ryan Breslow, șeful Bolt, la Workforce Innovation Summit organizat de revista Fortune, la Atlanta, marți, 19 mai. „Problemele respective au dispărut când i-am concediat.”

Breslow, care a cofondat Bolt în 2014, a spus că măsura a făcut parte dintr-o reducere de 30% a personalului, aplicată în aprilie, pentru a ajuta la relansarea companiei aflate în dificultate.

„De acum înainte, Bolt va funcționa ca o organizație mult mai suplă și va avea inteligența artificială în centrul activității sale”, le-a transmis Breslow angajaților în momentul concedierilor, potrivit publicației Payments Dive.

Bolt, evaluată la 11 miliarde de dolari în 2022, a înregistrat ulterior un declin puternic, notează Fortune, citată de People. În 2024, evaluarea companiei a scăzut la aproximativ 300 de milioane de dolari. În același an, Breslow a renunțat la funcția de CEO, însă a revenit în 2025.

„Am revenit la modul de funcționare specific unui startup, iar profesioniștii din HR au perspective foarte importante în perioade liniștite și în companii mari”, a spus Breslow, în vârstă de 31 de ani, la summitul de marți.

Angajații ar fi devenit „comozi”

El a adăugat că firma are acum o echipă redusă de people operations, responsabilă de instruire și de sprijinirea angajaților.

„Avem nevoie de oameni orientați spre rezultate, iar în companie exista o cultură a lipsei de eficiență și a plângerilor constante”, a declarat Breslow. CEO-ul a susținut că mulți angajați deveniseră comozi în perioada în care Bolt avea succes.

„Se instalase un sentiment de îndreptățire în întreaga companie, iar oamenii se simțeau împuterniciți, se simțeau îndreptățiți, dar nu munceau cu adevărat din greu. Acesta a fost principalul lucru cu care a trebuit să mă lupt”, a afirmat el. „În cele din urmă, majoritatea acelor oameni au trebuit concediați.”

Breslow a adăugat că schimbarea de strategie după revenirea sa în companie anul trecut a dat rezultate. Compania s-a redus la aproximativ 100 de angajați, potrivit Fortune.

„Avem o echipă de patru ori mai mică, mult mai tânără, care muncește mai mult și are o energie mai bună”, a spus el. „Iar clienții ne spun: «Nu am mai primit acest nivel de atenție de patru ani.»”

Fondată acum 12 ani cu misiunea de a „democratiza comerțul”, Bolt a dezvoltat o SuperApp care le permite utilizatorilor să trimită și să primească bani, să obțină recompense și să cumpere sau să vândă criptomonede.