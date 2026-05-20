Căutările avansează greu, iar peste noapte au fost întrerupte temporar, pentru consolidarea unui zid care risca să cadă peste salvatori.

Nemții speră să le găsească în viață pe cele două femei.

Partenerul uneia dintre victime asistă de mai bine de două zile la căutări și speră ca fetele de 25 și 26 de ani să fie scoase în viață de sub dărâmături, deși șansele scad de la o oră la alta.

Cosmin Ciobanu: „Soția mea mi-a spus să cumpăr apă plată și să gătesc ceva. Mi-a cerut să cumpăr și niște pastile. Ieșisem din casă de 20 de secunde. Apoi am auzit o explozie. Așa că m-am întors."

Clădirea din centrul vechi al orașului Görlitz avea apartamente de închiriat și fusese renovată în urmă cu doar câțiva ani. Fetele se aflau la etajul 1, așa că se presupune că au fost prinse la mijloc. Ar putea supraviețui dacă în jurul lor s-a format o cavitate. Purtătorul de cuvânt al Politiei din Gorlitz a declarat pentru Știrile Pro TV că sunt căutate de peste 100 de oameni.

Ștefan Heiduck, purtător de cuvânt poliția din Görlitz: "Serviciile de urgență au încercat să localizeze telefoanele mobile prin mijloace tehnice. Acest lucru a eșuat, așa că presupunem că nu mai sunt disponibile."

Operațiunea avansează greu, pentru că au existat în continuare scurgeri de gaze. Abia marți-noapte responsabilii au reușit să oprească alimentarea cu gaz. Căutarile au fost temporar întrerupte și pentru consolidarea zidului casei vecine, care se putea prăbuși peste salvatori. Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic a montat senzori care măsoară vibrațiile, pentru ca echipajele de urgență să fie avertizate în caz de pericol.

Octavian Ursu, primarul orașului Gorlitz: "În acest moment, ne concentrăm pe salvarea de vieți. Acest lucru este încă posibil. Nu a fost exclus. Nici nu este prea târziu. Și de aceea acesta este obiectivul principal pe care îl urmărim acum."

Salvatorii folosesc câini de căutare, care au intrat în alertă de câteva ori, însa fără succes. Pe lânga românce, este dat dispărut și un bărbat de 48 de ani, cu dublă cetățenie, bulgară și germană, aflat în oraș cu afaceri. Pompierii se tem însă că numărul victimelor ar putea fi mai mare, dacă cineva a trecut pe stradă în momentul exploziei. Specialiștii spun că o persoană rănita ar putea rezista până la 72 de ore sub dărâmături.

Anja Weigel, purtătoare de cuvânt a serviciului de pompieri: "În principiu, presupunem întotdeauna că, dacă nu dovedim contrariul, există încă unul sau mai mulți supraviețuitori. Dar, așa cum am spus în ultimele zile: șansele scad în mod natural cu fiecare oră."

Daniel Hofmann, purtător de cuvânt al Asociației Regionale THW Saxonia-Turingia: "În prezent, la fața locului se află puțin peste 50 de membri ai personalului de urgență. Suntem încă în intervalul de timp în care putem presupune că persoana este încă în viață. Echipele specializate folosesc camere – similare endoscoapelor, camere lungi – pentru a intra în cavități și a verifica dacă se află cineva înăuntru."

Din motive de securitate, autoritățile au interzis accesul în zonă, iar locuitorii caselor învecinate au putut intra în locuințe doar cât să-și recupereze obiectele personale importante.