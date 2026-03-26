Accidentul a avut loc pe drumul naţional 15, în satul Bradu din comuna Grinţieş, judeţul Neamţ.

Şoferul unei autoutilitare a scăpat autovehiculul de sub control, acesta ieşind de pe şosea şi izbind violent un gard. Impactul a fost atât de puternic, încât scânduri din gard s-au rupt şi au străpuns parbrizul, pătrunzând adânc în habitaclu.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost găsit conştient. El a fost rănit, fiind preluat de o ambulanţă şi transportat la spital.