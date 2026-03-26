Poliția britanică redeschide ancheta împotriva lui Andrew Tate pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale din 2014–2015

Trei dintre femei depuseseră plângere la poliție, însă în 2019, după patru ani de investigații, cazul fusese clasat.
„S-a decis redeschiderea anchetei privind acuzațiile formulate de femei pentru fapte de viol și agresiuni sexuale din perioada 2014–2015”, a transmis poliția din Hertfordshire, fără alte detalii.
„Ne angajăm să ne asigurăm că astfel de acuzații grave sunt investigate riguros, în profunzime și complet, indiferent de momentul în care au avut loc”, au precizat anchetatorii.
Suspiciuni privind nereguli în ancheta inițială
Redeschiderea dosarului vine în contextul în care organismul responsabil de supravegherea poliției a anunțat că un fost anchetator ar putea fi vizat de o procedură disciplinară pentru posibile „deficiențe” în modul în care a gestionat cazul.
„A venit momentul ca poliția să reia această anchetă”, au transmis cele trei reclamante într-un comunicat.
„Suntem de părere că investigația inițială nu a analizat corespunzător ceea ce s-a întâmplat”, au adăugat acestea.
Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „o înșiruire de minciuni” și „invenții grosolane”.
Cele trei femei, alături de o a patra reclamantă, au deschis și o acțiune civilă împotriva influencerului, la Înalta Curte din Londra. Procesul este programat să înceapă la sfârșitul lunii iunie.
Potrivit documentelor din dosar, două dintre reclamante lucrau în 2015 la afacerea de webcam-uri a lui Tate, iar celelalte două ar fi avut relații cu acesta în 2013 și 2014.
Acuzații grave: amenințări și violență
Una dintre femei susține că Andrew Tate ar fi amenințat-o cu moartea, iar o altă reclamantă afirmă că acesta i-ar fi spus că va ucide orice persoană cu care ar vorbi.
O altă femeie îl acuză pe fostul kickboxer profesionist, cetățean britanic și american, că ar fi strangulat-o în repetate rânduri în 2015 și că i-ar fi îndreptat o armă spre față.
Andrew Tate, care are aproape 11 milioane de urmăritori pe platforma X, și fratele său Tristan au fost inculpați în ianuarie 2024 în Regatul Unit, într-un alt dosar ce vizează acuzații de viol, trafic de persoane și vătămare corporală.
Cei doi sunt cercetați și în România pentru trafic de persoane și viol, fiind acuzați că ar fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale.
Sursa:
News.ro
Etichete:
agresiune sexuala,
violenta,
ancheta,
andrew tate,
Dată publicare: