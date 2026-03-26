Poliția britanică redeschide ancheta împotriva lui Andrew Tate pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale din 2014–2015

Stiri externe
AFP

Poliția britanică a anunțat joi că redeschide o anchetă care îl vizează pe influencerul masculinist Andrew Tate, acuzat de mai multe femei de viol și agresiuni sexuale în perioada 2014–2015, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Trei dintre femei depuseseră plângere la poliție, însă în 2019, după patru ani de investigații, cazul fusese clasat.

„S-a decis redeschiderea anchetei privind acuzațiile formulate de femei pentru fapte de viol și agresiuni sexuale din perioada 2014–2015”, a transmis poliția din Hertfordshire, fără alte detalii.

„Ne angajăm să ne asigurăm că astfel de acuzații grave sunt investigate riguros, în profunzime și complet, indiferent de momentul în care au avut loc”, au precizat anchetatorii.

Suspiciuni privind nereguli în ancheta inițială

Redeschiderea dosarului vine în contextul în care organismul responsabil de supravegherea poliției a anunțat că un fost anchetator ar putea fi vizat de o procedură disciplinară pentru posibile „deficiențe” în modul în care a gestionat cazul.

Citește și
„A venit momentul ca poliția să reia această anchetă”, au transmis cele trei reclamante într-un comunicat.

„Suntem de părere că investigația inițială nu a analizat corespunzător ceea ce s-a întâmplat”, au adăugat acestea.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „o înșiruire de minciuni” și „invenții grosolane”.

Cele trei femei, alături de o a patra reclamantă, au deschis și o acțiune civilă împotriva influencerului, la Înalta Curte din Londra. Procesul este programat să înceapă la sfârșitul lunii iunie.

Potrivit documentelor din dosar, două dintre reclamante lucrau în 2015 la afacerea de webcam-uri a lui Tate, iar celelalte două ar fi avut relații cu acesta în 2013 și 2014.

Acuzații grave: amenințări și violență

Una dintre femei susține că Andrew Tate ar fi amenințat-o cu moartea, iar o altă reclamantă afirmă că acesta i-ar fi spus că va ucide orice persoană cu care ar vorbi.

O altă femeie îl acuză pe fostul kickboxer profesionist, cetățean britanic și american, că ar fi strangulat-o în repetate rânduri în 2015 și că i-ar fi îndreptat o armă spre față.

Andrew Tate, care are aproape 11 milioane de urmăritori pe platforma X, și fratele său Tristan au fost inculpați în ianuarie 2024 în Regatul Unit, într-un alt dosar ce vizează acuzații de viol, trafic de persoane și vătămare corporală.

Cei doi sunt cercetați și în România pentru trafic de persoane și viol, fiind acuzați că ar fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale.

Sursa: News.ro

Etichete: agresiune sexuala, violenta, ancheta, andrew tate,

Dată publicare:

Citește și...
Cum a reușit un infractor român, prieten cu Andrew Tate, să rămână în Marea Britanie. Este căutat de autoritățile române
Stiri externe
Cum a reușit un infractor român, prieten cu Andrew Tate, să rămână în Marea Britanie. Este căutat de autoritățile române

Un infractor român, luptător în cușcă și prieten al lui Andrew Tate, condamnat pentru două tentative de crimă, a câștigat a doua luptă în instanță pentru a rămâne în Marea Britanie, după ce a fugit din România.

Guvernul britanic, presat să obțină extrădarea lui Andrew Tate din Dubai pentru a fi judecat în UK: „O oportunitate de aur"

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni pentru a profita de o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai și a obține extrădarea sa în Marea Britanie, potrivit dpa.

Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie"

Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.

 

Recomandări
Experții spun că efectul măsurilor Guvernului va fi nesemnificativ la pompă. Avem benzină mai scumpă decât în Suedia
Stiri Economice
Experții spun că efectul măsurilor Guvernului va fi nesemnificativ la pompă. Avem benzină mai scumpă decât în Suedia

La aproape o lună de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, Guvernul a decis să declanșeze situația de criză pe piața carburanților. 

România ratează calificarea: Turcia câștigă cu 1-0 și merge mai departe în finala pentru Cupa Mondială 2026

Naționala României a fost eliminată din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut cu 1-0 în fața Turciei, la Istanbul. Tricolorii au avut ocazii importante, inclusiv două bare, dar nu au reușit să întoarcă scorul.

Bani tipăriți în fabrica descoperită în Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Cum identificăm bancnotele false

Bancnotele false de 100 și 50 de euro tipărite într-o fabrică clandestină din Suceava ar fi apărut deja și în zona Capitalei, dar ar fi fost eliminate de ofițerii de la Combaterea Criminalității Organizate. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Martie 2026

45:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Martie 2026

01:46:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

