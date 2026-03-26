Specialiștii în contrafaceri spun că banii nu sunt falsuri perfecte, însă e pentru prima dată când tehnica de contrafacere a trecut la un alt nivel. Iar riscul de a face victime printre oamenii obișnuiți este foarte mare.

Autoritățile au oprit un milion 200 de mii de euro în bancnote de 100 și 50 de euro să ajungă în Bulgaria, după ce țara vecină tocmai a trecut la moneda unică europeană. Cam tot atâtea bancnote au fost descoperite de procurorii DIICOT în descinderile de marți în Suceava, înainte ca banii contrafăcuți să ajungă pe piața din România. Unde, inevitabil, ar fi făcut victime.

Chestor Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: Sunt foarte bine realizate. Ca element de noutate, aș menționa faptul că acest fir, acest filigran este inserat în masa hârtiei. Până în acest moment, bancnotele contrafăcute aveau acest filigran tipărit pe hârtie. Este o hârtie de foarte bună calitate, este foarte ușor ca oamenii să fie păcăliți de aceste bancnote.

Banii au fost retrași

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, bancnotele tipărite în fabrica de la Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Este o ipoteză pe care ofițerii de la Combaterea Criminalității Organizate o verifică și asta pentru că există suspiciunea că astfel de bancnote în cupiură de 50 și 100 de euro ar fi fost folosite deja la câteva tranzacții.

Banii falși, cu o așa-zisă valoare de câteva mii de euro, ar fi fost deja retrași, iar suspecții care ar fi cumpărat bunuri de valoare ar fi fost reținuți de DIICOT. Până una alta, specialiștii în contrafaceri susțin că este necesară o atenție sporită, mai ales la tranzacții cu astfel de hârtii, făcute în afara băncilor sau a caselor de schimb valutar.

Chestor Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: Bancnota ar trebui să fie abrazivă, ar trebui să fie rigidă, nu ar trebui să fie moale, material plastic, având în vedere faptul că bancnotele de euro sunt imprimate pe hârtie. Al doilea element este acela de a privi bancnota. Privim bancnota, vedem dacă are elementul de watermark, dacă are elemente de siguranță. Și nu în ultimul rând, cel de-al treilea element recomandat de Banca Centrală Europeană este acela de a înclina bancnota astfel încât să putem vedea dacă își schimbă culoarea. Respectiv cifra de 50 sau 100 ar trebui să își schimbe culoarea.

O parte din bancnotele contrafăcute la Suceava vor fi păstrate de specialiști, inclusiv la Banca Națională pentru a fi folosite în viitor la comparații. Între timp, ancheta în acest caz, soldat deja cu trei români arestați în țară și un italian, în Bulgaria, se va extinde și în Spania, de unde ar fi fost adusă hârtia folosită de suspecți pentru imprimarea banilor falși.