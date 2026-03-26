Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, se confruntă cu probleme psihiatrice încă din adolescență și a încercat să se sinucidă în octombrie 2022, după ce a fost agresată sexual. Tentativa a lăsat-o cu dureri constante și dependentă de un scaun rulant. Optsprezece luni mai târziu, ea a apelat la legea eutanasiei din Spania, introdusă în 2021, pentru a obține permisiunea de a-și încheia viața, relatează The Guardian.

Demersurile sale au fost contestate însă de tatăl ei și de organizația Christian Lawyers, un grup ultra-conservator care îl susține. Aceștia au susținut că starea sa psihiatrică o împiedică să ia o decizie pe deplin informată privind sfârșitul vieții. La începutul acestei luni, după aproape doi ani de procese în instanțe regionale și naționale din Spania, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea tatălui de a suspenda procedura.

Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sănătății din Spania, 1.123 de persoane au recurs la moarte asistată între iunie 2021 – când a intrat în vigoare legea eutanasiei – și sfârșitul anului 2024.

Cine poate recurge la gestul extrem

Conform legii, orice persoană majoră care suferă de o boală „gravă și incurabilă” sau de o afecțiune „gravă, cronică și invalidantă” poate solicita eutanasia, dacă este „capabilă și conștientă” în momentul cererii.

Legea definește boala gravă și incurabilă ca fiind aceea care „provoacă suferință fizică sau psihică constantă și insuportabilă, fără posibilitatea de ameliorare considerată acceptabilă de pacient, cu o speranță de viață limitată, într-un context de fragilizare progresivă”.

Solicitanții trebuie să depună două cereri scrise și să fie evaluați de medici care nu au fost implicați anterior în caz, înainte ca solicitarea să fie aprobată de o comisie regională de experți.

Legea permite două metode de moarte asistată: administrarea directă a unei substanțe letale de către un cadru medical autorizat sau prescrierea ori furnizarea acesteia pacientului, pentru a o administra singur.

Într-un interviu TV înregistrat cu câteva zile înainte de momentul programat al eutanasiei, Castillo, aflată în tratament psihiatric de la 13 ani și cu mai multe tentative de suicid, și-a apărat decizia, spunând că este alegerea ei.

„Vreau doar să plec liniștită acum și să nu mai sufăr. Atât… nu mai este nimic ce îmi doresc să fac. Nu vreau să ies, nu vreau să mănânc, nu vreau să fac nimic. M-am simțit mereu singură pentru că nu m-am simțit niciodată înțeleasă… înainte să cer eutanasia, lumea mea era un loc foarte întunecat și vedeam un final la fel de întunecat. Nu aveam scopuri, nu aveam obiective, nimic – și nici acum nu am.”

Castillo, din Barcelona, a spus și că este obosită de faptul că oamenii vorbesc despre viața ei fără să o cunoască.

„Au spus că doar stau în pat”, a adăugat ea. „Dar mă ridic din pat și mă spăl singură. Și mă machiez singură… în sfârșit am reușit să fac asta. Sper să pot să mă odihnesc acum, pentru că nu mai pot continua. Nu mai pot continua cu această familie, nu mai pot continua cu durerea și nu mai pot continua cu tot ce îmi chinuie mintea.”

Castillo a subliniat că a luat decizia pentru ea însăși și că nu vrea să fie văzută ca „un exemplu pentru nimeni”.

„Nu vreau ca nimeni să îmi urmeze pașii. Nu vreau să existe oameni care să întrebe cum funcționează procesul pentru că își doresc eutanasia și vor să știe cum se face. Nu vreau să se gândească la asta. Simt doar că viața mea este viața mea și că nu sunt un exemplu pentru nimeni, fie în bine, fie în rău. Este doar viața mea și atât.”