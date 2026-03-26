Publicația Luxembourg Herald citează o anchetă realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și Dossier Center, care „a dezvăluit că fostul manager de campanie al lui Mircea Geoană menține legături de afaceri directe cu un cetățean rus cu rădăcini adânci în establishmentul militar, un om care a militat activ pentru efortul de război brutal al Kremlinului în Ucraina”, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, fiul managerului de campanie ar fi făcut afaceri cu un fost director al unei companii fondate de un oligarh rus sancționat.

În replică, Geoană l-a acuzat pe nedrept pe Attila Biro, șeful Context.ro și coautorul anchetei, că ar fi participat la o tentativă de asasinat asupra unui procuror bulgar, adaugă publicația.

El a susținut că ancheta era o lovitură susținută de Kremlin și finanțată de oligarhul exilat Mihail Hodorkovski.