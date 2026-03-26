Cei care zboară frecvent spun că un loc ales greșit îți poate strica discret călătoria. De la lipsa opțiunilor de mâncare, la disconfort sau întreruperi constante, poziția în avion contează mai mult decât ai crede. În acest context, Andrea Platania, expert în turism la platforma Transfeero, atrage atenția asupra câtorva locuri pe care pasagerii ajung să le regrete, relatează Express.

Primele locuri de evitat sunt 11A și 11F. „Par inofensive la prima vedere, dar sunt în zona de mijloc a avionului, unde pierzi o parte din micile avantaje”, explică expertul. În practică, acestea se numără printre cele mai puțin convenabile locuri.

Ce dezavantaje au

Pentru că echipajul începe de regulă servirea de la capetele avionului, pasagerii din această zonă riscă să nu mai prindă anumite gustări, mese sau băuturi până ajunge căruciorul la ei. În plus, aceste locuri sunt mai departe de toaletă, iar accesul poate fi mai incomod.

La polul opus, locurile 30E și 30F sunt situate foarte aproape de toaletă, ceea ce aduce multă agitație. „Nu e vorba doar de apropiere, ci de mișcarea constantă din jur”, spune Andrea Platania. Pasagerii pot avea mereu oameni care stau la coadă lângă ei sau se deplasează continuu, ceea ce creează senzația că stai pe un culoar, nu într-un spațiu propriu.

Un alt dezavantaj major, mai ales pentru locurile din spate precum 30A și 30F, este confortul redus. „Pe multe aeronave, aceste scaune au o înclinare limitată sau chiar deloc”, explică expertul. Mulți pasageri realizează acest lucru abia în timpul zborului, când încearcă să se lase pe spate.

Lipsa posibilității de a înclina scaunul face odihna dificilă și poate duce la o oboseală mai accentuată la aterizare. În plus, cei care ocupă aceste locuri sunt, de obicei, printre ultimii care coboară din avion, ceea ce poate deveni o problemă dacă trebuie să prindă o conexiune.