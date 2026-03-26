Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se află în fața unui test major la Istanbul. Dacă va trece de reprezentativă turcă, atunci România va evolua în finala barajului cu câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, meci programat marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat miercuri într-o conferinţă de presă, că partida cu Turcia, din play-off-ul pentru Cupa Mondială, este extrem de importantă şi că el crede în jucătorii „tricolori”.

“E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraodinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu.

El a precizat că iubeşte Turcia. “Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”.

Drăgușin: „Ne aşteptăm la un mediu ostil”

Fundașul Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur) a declarat, la rându-i, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia este decisiv şi tricolorii trebuie să demonstreze că merită să ajungă la turneul final al Cupei Mondiale.

“Îl vedem ca pe un meci decisiv, în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Şi asta vom arăta mâine”, a spus Drăguşin.

El a precizat că ne aşteaptă ca publicul să fie ostil. “Am discutat despre acest aspect, publicul mâine va fi foarte cald. Ne aşteptăm la un mediu ostil, dar nu este ceva ce nu putem să trecem peste”.

“Situaţia de la club nu are nicio relevanţă cu echipa naţională. Sunt bine”, a mai afirmat Drăguşin.

Atmosfera la lot este pozitivă, a precizat Radu Drăguşin. “Credem, pentru că dacă nu am fi crezut nu am fi fost aici. Atmosfera este bună, pozitivă, una încrezătoare. Am pregătit bine acest meci şi detaliile vor face diferenţa. Suntem pregătiţi pentru mâine şi trebuie să arătăm că merităm să ajungem la Mondial”.

Tricolorii se bazează pe sprijinul suporterilor la confruntarea cu Turcia: “Ne dă foarte mult acest sprijin de la suporteri, ne fac să ne simţim ca acasă. Îi simţim mereu de pe teren. Împreună, noi pe teren ei în tribune, putem realiza lucruri importante împreună”.

Arda Guler: „Ştim că România este o echipă puternică”

De partea cealaltă, star-ul Turciei Arda Guler (Real Madrid) a declarat, într-o conferinţă de presă, că România este o echipă puternică, astfel că meciul de la Istanbul va fi foarte greu, relatează Sabah.

“Ştim că România este o echipă puternică. Antrenorul lor a mai lucrat în Turcia. Mâine va fi un meci foarte important pentru ambele ţări. După Campionatul European, singurul nostru obiectiv a fost să ne calificăm la Cupa Mondială. Pentru asta, putem face ţara noastră fericită”, a spus Guler.

„Îl respectăm pe Gheorghe Hagi. I-am urmărit videoclipurile. Sperăm ca mâine să avem un meci foarte frumos. Ştim că va fi un meci foarte greu. Şi ei vor juca pentru a merge la Cupa Mondială, la fel ca noi. Nu va fi un meci uşor. Şi ei vor da tot ce au mai bun”, a mai declarat el.

Lotul României pentru barajul CM 2026 cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Lotul Turciei pentru meciul cu România

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)