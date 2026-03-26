Inițiativa urmărește formarea unei noi generații de specialiști în arta grătarului.

Programul este oferit de Yueyang Open University din Hunan, în parteneriat cu Asociația de Barbecue din Yueyang. Acesta face parte dintr-o strategie mai amplă prin care autoritățile locale încearcă să consolideze un sector extrem de popular și să creeze forță de muncă specializată pentru o piață aflată în continuă creștere.

Potrivit China Daily, înscrierile au început pe 9 martie, în cadrul unui program de tip „diplomă plus competențe”. Inițiativa este considerată primul curs universitar din China dedicat exclusiv industriei grătarului.

Grătarul reprezintă un pilon esențial al economiei locale din Yueyang. Orașul numără peste 2.000 de restaurante de profil și susține aproximativ 50.000 de locuri de muncă. Industria generează anual venituri de peste 2 miliarde de yuani, echivalentul a aproape 287,5 milioane de dolari.

De la tehnici culinare la antreprenoriat

Studenții vor urma un program de trei ani, care îmbină teoria cu practica. Cursurile includ selecția ingredientelor, controlul temperaturii cărbunilor și tehnici de marinare, dar și noțiuni de business, precum administrarea restaurantelor, controlul costurilor și antreprenoriatul.

Peste 30 de bucătari experimentați și proprietari de restaurante vor participa ca instructori, oferind studenților experiență practică direct din industrie.

Programul va primi anual între 50 și 100 de studenți, inclusiv absolvenți, tineri fără loc de muncă sau persoane deja active în domeniu. În următorii trei ani, autoritățile estimează formarea a aproximativ 1.000 de profesioniști calificați.

Absolvenții vor obține atât o diplomă universitară, cât și un certificat de competențe recunoscut oficial. Pe viitor, programul ar putea include și certificări avansate, dezvoltate sub coordonarea Ministerului Resurselor Umane și Securității Sociale.