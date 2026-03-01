„Eu știam că timișorenii sunt oameni de cuvânt”, îi dă replica șeful USR, Dominic Fritz.

Prezent la un eveniment al social-democraților, Sorin Grindeanu a plusat atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, în admirația celor din sală.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: După mai bine de șase luni de guvernare – în curând nouă luni – este nu doar legitim, ci obligatoriu, să evaluăm ce a mers bine și ce nu. Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează și cere încredere oarbă.

Iar colegii de partid l-au acompaniat.

Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD: Vorbind de Angry Birds, eu așa că sunt foarte tânăr, sunt președinte tânăr, mi-aduc aminte că în jocul respectiv băgai păsăroiul în praștie și-i dădeai drumul cât mai departe în lume să plece.

PSD acuză USR de dublu standard

N-au scăpat nici cei de la USR, pe care șeful PSD îi acuză că sunt un partid cu dublu standard.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau. Aceasta nu este reformă. Este ipocrizie.

Dominic Fritz îi amintește colegului de coaliție că a semnat un protocol, când a ales să intre la guvernare.

Dominic Fritz, președintele USR: Mă surprinde Sorin Grindeanu, ca și mine, timișorean, noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt. Mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate. Ar putea să creeze o criză politică.

Consultarea internă din PSD, în urma căreia partidul va decide dacă mai dorește o coaliție cu USR și condusă de Ilie Bolojan, se va încheia după finalizarea bugetului țării pentru anul acesta.