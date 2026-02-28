Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o închisoare de înaltă securitate decât ca un loc unde ai merge să cumperi un dulce. Batoanele care costă între 1,75 lire sterline și 3,50 lire sunt încuiate în cutii de securitate.

Pentru a ajunge la KitKat, trebuie să glisezi un ecran de plastic peste raft și să-ți bagi mâna prin spațiul rămas. Cutiile sunt etichetate cu stickere metalice galbene, care declanșează alarma dacă nu sunt scoase la casa de marcat, relatează Daily Mail.

În această mică filială Tesco, de lângă centrul orașului Cambridge, aceste măsuri elaborate de securitate par excesive, mai ales pentru produse cu preț redus, cum este ciocolata. Dar acesta nu este un caz izolat.

Măsuri extreme în magazine

În unele zone din oraș, rafturile cu dulciuri sunt încadrate de carcase de plastic și au un buton pentru a alerta personalul care deține cheia, o revenire la tipul de servire de tip vechi, care a existat înainte de supermarketurile moderne.

Proprietarii de magazine susțin că este necesar, o dezvoltare nouă și îngrijorătoare într-o epidemie de furturi din magazine care afectează întreaga țară și provoacă pagube financiare uriașe. Conform Association of Convenience Stores, dulciurile sunt al doilea cel mai furat produs din magazine, după alcool.

În ultimele 12 luni au fost numeroase cazuri de furturi de ciocolată: 134.000 lire sterline în Kinder Bueno furate în Lancashire; 200.000 Cadbury’s Crème Eggs luate în Telford; mii de cutii de Ferrero Rocher găsite ascunse într-un vehicul în Essex.

Poliția din Wiltshire a distribuit un videoclip cu un bărbat care trăgea un întreg raft de ciocolată dintr-un magazin în decembrie; poliția din West Midlands a închis recent un hoț care a băgat ciocolată în rucsac și a spart o fereastră ca să scape.

Potrivit DailyMail, investigațiile publicației au dezvăluit legături între furtul de ciocolată și bande criminale organizate care operează atât în Marea Britanie, cât și în Europa de Est, în special România, obținând profituri uriașe prin plata hoților de stradă care fură ciocolata la comandă. O sursă din poliția română a confirmat că inspectoratul general colaborează îndeaproape cu ofițerii britanici într-o operațiune de urmărire a hoților peste granite, mai spun jurnaliștii britanici.

De ce ciocolata?

În primul rând, prețurile au crescut. „Prețul boabelor de cacao a crescut cu 15% în ultimul an, ceea ce o face atractivă pentru infractorii care vor să o vândă mai ieftin”, spune Chris Noice de la ACS, care reprezintă 50.000 de magazine.

Marjele pentru revânzare sunt mult mai mari, mai ales dacă nu ai plătit pentru ele inițial. În al doilea rând, produsele sunt ușor de furat, mai ales înainte de sărbători, când în magazine este mai multă ciocolată decât de obicei.

„Nimeni nu s-a gândit până acum la ciocolată ca la un obiect vulnerabil, ceea ce o face perfectă pentru hoți”, spune Jason Roach, profesor de criminalitate și poliție la Universitatea din Huddersfield.

Unii proprietari recunosc hoții pentru că sunt infractori recidiviști, alții spun că sunt vizați de persoane necunoscute care se mută în toată țara, folosind aceleași metode.

Aceștia sunt cunoscuți ca „poly criminals”. Aici intră în scenă crima organizată, aceasta generează un sfert din toate incidentele de furt din magazine, conform statisticilor. La baza ierarhiei se află hoții înșiși, adesea persoane vulnerabile care au nevoie rapid de bani zilnic.

„Au handleri care le dau echivalentul unei «liste de cumpărături» cu ce trebuie să fure. Intră, de obicei cu rucsacul sau un cărucior, și încep să-l umple, fără rușine. Handlerii știu unde să vândă marfa furată fără să fie detectați. Ciocolata este ideală pentru că e mereu cerută și nu expiră”, spune David McKelvey, șef în securitate privată.

Deși o mare parte din revânzarea dulciurilor furate are loc în Marea Britanie, există și un element internațional: „Marfa pleacă în țară în camioane sau containere și nu poate fi urmărită odată ce ajunge în străinătate.”

Conform unei surse din Ministerul de Interne din România, mai mulți cetățeni români au fost arestați în UK pentru furturi și deportați în țara lor, mai scrie Daily Mail. Implicarea grupurilor criminale face mai dificilă urmărirea hoților, dar și confruntarea lor în magazine.

Comercianții spun că atunci când sistemele de securitate prind hoții de ciocolată, puține lucruri se fac pentru a-i pedepsi.