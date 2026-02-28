Israel și SUA au atacat Iranul: „Am intrat într-un adevărat război"

Atacurile militare lansate sâmbătă dimineață de Israel și Statele Unite asupra Iranului marchează o escaladare dramatică în Orientul Mijlociu, depășind stadiul loviturilor punctuale și intrând, potrivit analistului politic Cristian Pîrvulescu, pe teritoriul unui conflict deschis.

Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, realizat de jurnalistul Cosmin Stan, profesorul și expertul în relații internaționale a analizat cauzele, miza și posibilele consecințe ale acestor atacuri, avertizând că situația este extrem de complexă și că efectele se vor resimți mult dincolo de granițele Iranului.

Cristian Pîrvulescu este profesor universitar și unul dintre cei mai cunoscuți analiști de politică externă și internă din România, cu expertiză în geopolitică și sisteme politice comparate.

Un atac planificat cu săptămâni în urmă. Negocierile – „un camuflaj"

Primul aspect subliniat de Pîrvulescu este că atacul de sâmbătă nu a fost o decizie luată în grabă, ci rezultatul unei planificări îndelungate. Specialiști și oficiali militari israelieni ar fi convenit momentul cu câteva săptămâni înainte, ceea ce pune sub semnul întrebării întregul proces de negocieri desfășurat în perioada anterioară.

„Este un moment care pare să fi ales cu multă vreme în urmă. Sunt în Israel specialiști și oficiali militari care spun că au convenit acest moment de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că tot procesul de negocieri a fost în mare măsură doar un camuflaj pentru pregătirea acestui atac, care s-a dorit un atac care să dezechilibreze regimul", a declarat Cristian Pîrvulescu.

Analistul a precizat că, deși dimineața au existat semne de dezorganizare la Teheran, ripostele militare iraniene au fost „destul de puternice", mai multe zeci – dacă nu sute – de rachete atingându-și țintele în Israel.

De la atac punctual la război deschis

Una dintre cele mai grave concluzii ale analistului este că lumea nu mai asistă la o serie de lovituri izolate, ci la un conflict militar de amploare, în care ambele părți atacă simultan și continuu.

„Am intrat într-o altă etapă, este vorba despre un adevărat război, ceea ce creează o mică problemă președintelui Trump, pentru că un război nu poate fi declarat de președinte, ci doar de Congres. Și sunt foarte mulți lideri ai Congresului, nu doar democrați și republicani, care acuză Casa Albă că și-a depășit prerogativele", a explicat Pîrvulescu.

Analistul a reamintit că, la începutul zilei, părea să fie vorba doar despre un atac israelian coordonat de americani, fără o asumare directă din partea Statelor Unite. Situația s-a schimbat rapid, odată cu declarațiile președintelui Donald Trump, care și-a asumat personal implicarea și a cerut predarea reprezentanților regimului iranian, în special a celor din poliția secretă religioasă.

Obiectivul real: schimbarea regimului de la Teheran

Pîrvulescu a subliniat că discursul despre pericolul nuclear a funcționat până acum ca pretext, dar că obiectivul a devenit acum explicit: înlăturarea regimului iranian.

„Ăsta este, asta este schimbarea. Până acum se vorbea despre corecții, se vorbea despre încercarea de a obține din partea regimului o serie de cedări legate de arma nucleară. Acum, arma nucleară sau pericolul nuclear este o scuză care este foarte bine folosită. Trebuie să spunem că suntem în afara oricărui cadru internațional, pentru că este vorba despre un atac asupra unui stat ale căror intenții criminale sunt afirmate, dar nu pot să fie demonstrate", a atras atenția analistul.

În acest context, apare și întrebarea despre cine ar putea prelua puterea în Iran. Numele fiului fostului șah, Reza Pahlavi, a fost invocat ca posibilă alternativă, mai ales că Trump a menționat pentru prima dată explicit dorința de schimbare de regim. Pîrvulescu a rămas însă prudent: „Nu există încă o alternativă în acest moment și este foarte complicat de spus care va fi situația."

Riposte iraniene și riscul extinderii conflictului regional

Sâmbătă, mai multe baze americane din Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuwait și alte state aliate au fost lovite de forțele iraniene, semn că Teheranul intenționează să riposteze nu doar pe propriul teritoriu, ci și prin lovirea intereselor americane din regiune. La rândul său, Israelul a atacat și baza Hezbollah din Liban.

Pîrvulescu a avertizat că aliații Iranului – Hezbollah, Hamas și rebelii Houthi din Yemen – ar putea intra și ei în conflict. Dintre aceștia, cei mai periculoși sunt considerați a fi Houthi, care au rezistat cel mai bine atacurilor anterioare și care ar putea lovi forțele navale americane din zona Golfului.

„Să nu uităm că Israelul a lovit astăzi și baza Hezbollah din Liban, pentru că ne putem aștepta ca aliații Iranului, mai ales organizațiile care sunt sprijinite masiv de Iran – Hezbollah, Hamas și Houthi din Yemen, să contraatace. Houthi sunt cei mai periculoși, sunt și cei care au rezistat cel mai bine atacurilor", a spus analistul.

Pîrvulescu a menționat că Statele Unite au în zonă două portavioane cu grupările navale aferente, la care se adaugă un al treilea care se apropie, ceea ce conferă americanilor un avantaj militar semnificativ: „Absolut. Și este un al 3-lea care se apropie. Deci diferența este cât se poate de clară."

Riscuri politice interne în statele din regiune

Un aspect mai puțin discutat, dar extrem de relevant, este cel legat de stabilitatea internă a statelor din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze americane sau care sunt considerate aliate ale SUA. Pîrvulescu a subliniat că niciun astfel de stat nu este cu adevărat interesat de un conflict deschis cu Iranul, tocmai pentru că ar putea declanșa opoziții interne pe care guvernele respective nu le pot gestiona.

„Dacă statele respective se implică într-un război cu Iranul, vor avea a se confrunta cu opoziții interne pe care nu le pot controla. Și aceste state nu sunt chiar niște democrații. Deci oricând situația poate evolua. Iranul știe. Singurul atu pe care îl are Iranul și nu e un atu foarte important, este tocmai această rețea informală, care nu este o rețea de armată, ci o rețea invizibilă de organizație, care pot să basculeze regimurile care sprijină America", a explicat profesorul.

„O soluție de tip venezuelan" pentru Iran?

Profesorul Pîrvulescu a conturat și un posibil scenariu de ieșire din criză, inspirat din modelul venezuelan – o schimbare la nivelul conducerii, dar cu o tranziție condusă tot de actorii aflați acum la putere, nu o prăbușire totală a regimului.

„Știți să ne gândim, nu sunt singurul care mă gândesc la asta, că o soluție de tip venezuelan ar putea fi avută în vedere și în Iran. Altfel spus, o schimbare la leadership, dar o tranziție cu cei care se află acum la putere către un alt tip de regim", a conchis Cristian Pîrvulescu.