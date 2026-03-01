"Preşedintele nu a avut altă opţiune", a declarat un oficial de rang înalt al administraţiei într-o convorbire cu reporterii pentru a discuta despre Operaţiunea Furia Epică, lansată împotriva Iranului.

Potrivit Washingtonului, Teheranul încerca să-şi reconstruiască programul nuclear după ce Statele Unite au bombardat instalaţiile nucleare Fordo, Natanz şi Isfahan în iunie anul trecut, în cadrul a ceea ce s-a numit Operaţiunea Ciocanul de la Miezul Nopţii.

În plus, administraţia americană susţine că deţine rapoarte de informaţii care sugerează că Iranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane şi a aliaţilor acestora din regiune.

"Dacă am fi stat cu mâinile în sân şi am fi aşteptat să fim atacaţi primii, numărul victimelor şi al pagubelor ar fi fost substanţial mai mare", au declarat surse oficiale.

Atacul a avut loc în ciuda faptului că Washingtonul şi Teheranul negociau un acord de limitare a programului nuclear al Iranului, iar Republica Islamică ieşise mulţumită din ultimele runde de discuţii.

Ce ofertă a făcut SUA

În acest sens, administraţia Trump îi reproşează Iranului refuzul de a discuta programul său de rachete balistice şi sprijinul acordat grupărilor regionale teroriste precum Hezbollahul libanez şi Hamasul palestinian în timpul acestor negocieri.

Washingtonul susţine, de asemenea, că i-ar fi oferit Teheranului o sursă permanentă şi gratuită de combustibil nuclear dacă acesta renunţa la îmbogăţirea uraniului, însă autorităţile iraniene au insistat să menţină aceste capacităţi.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă împotriva Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete asupra teritoriului israelian şi asupra bazelor militare americane din regiune.

Trump a anunţat operaţiunea în primele ore ale dimineţii de la reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, statul Florida, şi a declarat că scopul său final este răsturnarea regimului iranian.

La rândul său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că mai multe indicii sugerează că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-unul dintre bombardamente, informaţie confirmată de preşedintele american, dar nu şi de regimul iranian.