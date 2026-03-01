Sute de mii de călători au rămas blocaţi sau au fost redirecţionaţi către alte aeroporturi după ce Israel, Qatar, Siria, Iran, Irak, Kuweit şi Bahrain şi-au închis spaţiul aerian.

De asemenea, nu au existat zboruri deasupra Emiratelor Arabe Unite, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24, după ce guvernul de acolo a anunţat „închiderea temporară şi parţială” a spaţiului său aerian.

Acest lucru a dus la închiderea aeroporturilor principale din Dubai, Abu Dhabi şi Doha şi la anularea a peste 1.000 de zboruri ale marilor companii aeriene din Orientul Mijlociu. Cele trei mari companii aeriene care operează pe aceste aeroporturi – Emirates, Qatar Airways şi Etihad – transportă în mod obişnuit aproximativ 90.000 de pasageri pe zi prin aceste hub-uri şi chiar mai mulţi călători cu destinaţii în Orientul Mijlociu, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Aeroportul internaţional din Dubai este cel mai aglomerat aeroport din lume pentru zboruri internaţionale.

„Pentru călători, nu există nicio modalitate de a îndulci situaţia”, a declarat Henry Harteveldt, analist în industria aeronautică şi preşedinte al Atmosphere Research Group. „Ar trebui să vă pregătiţi pentru întârzieri sau anulări în următoarele câteva zile, pe măsură ce aceste atacuri evoluează şi, sperăm, se vor încheia.”

Potrivit companiei de analiză aviatică Cirium, din cele aproximativ 4.218 de zboruri programate să aterizeze în ţările din Orientul Mijlociu sâmbătă, 966 (22,9%) au fost anulate, cifra depăşind 1.800 dacă se includ şi zborurile de plecare. Pentru duminică, 716 zboruri din 4.329 programate către Orientul Mijlociu au fost anulate, a declarat Cirium. Site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware a declarat între timp că peste 18.000 de zboruri au fost întârziate la nivel global şi peste 2.350 au fost anulate în întreaga lume până la ora 22:30 GMT sâmbătă.

Companiile aeriene care traversează Orientul Mijlociu vor trebui să redirecţioneze zborurile în jurul zonei de conflict, multe dintre ele îndreptându-se spre sud, peste Arabia Saudită. Acest lucru va prelungi durata zborurilor şi va consuma combustibil suplimentar, sporind costurile pe care companiile aeriene vor trebui să le suporte. Prin urmare, preţurile biletelor ar putea începe să crească rapid dacă acest conflict se prelungeşte.

Zborurile suplimentare vor pune presiune şi asupra controlorilor de trafic aerian din Arabia Saudită, care ar putea fi nevoiţi să încetinească traficul pentru a se asigura că îl pot gestiona în condiţii de siguranţă. Iar ţările care şi-au închis spaţiul aerian vor pierde taxele de survol pe care companiile aeriene le plătesc pentru traversarea spaţiului aerian.

Însă Mike McCormick, care a supervizat controlul traficului aerian pentru Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) înainte de a se pensiona şi care este acum profesor la Universitatea Aeronautică Embry-Riddle, a declarat că în următoarele zile aceste ţări ar putea redeschide o parte din spaţiul lor aerian, odată ce oficialii americani şi israelieni vor comunica companiilor aeriene unde operează zborurile militare şi care este capacitatea Iranului de a lansa rachete.

„Aceste ţări vor putea atunci să decidă: OK, putem redeschide această porţiune a spaţiului nostru aerian, dar vom menţine închisă această porţiune”, a spus McCormick. „Aşadar, cred că în următoarele 24-36 de ore vom vedea cum evoluează utilizarea spaţiului aerian pe măsură ce activitatea cinetică devine mai bine definită şi pe măsură ce capacitatea Iranului de a lansa rachete şi de a crea riscuri suplimentare este diminuată din cauza atacurilor.”

Nu este însă clar cât timp ar putea dura întreruperea operaţiunilor de zbor. Pentru comparaţie, atacul israelian şi american asupra Iranului din iunie 2025 a durat 12 zile.

Situaţia se schimba rapid, iar companiile aeriene îi îndemnau pe pasageri să verifice online starea zborurilor înainte de a se îndrepta spre aeroport. Unele companii aeriene au emis derogări pentru călătorii afectaţi, care le vor permite să îşi reprogrameze zborurile fără a plăti taxe suplimentare sau tarife mai mari. Jonathan Escott şi logodnica sa au ajuns sâmbătă la aeroportul din Newcastle, Anglia, doar pentru a afla că zborul său direct către Dubai cu compania aeriană Emirates a fost anulat, lăsând toţi pasagerii blocaţi acolo.

Escott a plecat să se întoarcă la locul unde stătea cu familia, la aproximativ o oră de aeroport, dar nu are nicio idee când va putea călători. „Nimeni nu ştie”, a spus Escott. „Nimeni nu ştie cu adevărat ce se întâmplă cu conflictul. Nici Emirates, Emirates nu are nicio idee. Nimeni nu ştie nimic.” Cel puţin 145 de avioane care se îndreptau sâmbătă dimineaţa către destinaţii precum Tel Aviv şi Dubai au fost redirecţionate către oraşe precum Atena, Istanbul sau Roma, potrivit FlightAware.

Altele s-au întors şi s-au îndreptat către locul de plecare. Un avion a petrecut aproape 15 ore în aer după ce a plecat din Philadelphia şi a ajuns până în Spania, înainte de a se întoarce la locul de plecare.

Anulările

Numeroase companii aeriene au anulat zborurile internaţionale către Dubai pe durata weekendului, deoarece agenţia de aviaţie civilă din India a desemnat o mare parte din Orientul Mijlociu — inclusiv spaţiul aerian deasupra Iordaniei, Arabiei Saudite şi Libanului — ca zonă cu risc ridicat de securitate la toate altitudinile.

Air India a anulat toate zborurile către destinaţii din Orientul Mijlociu.

Turkish Airlines a anunţat că zborurile către Liban, Siria, Irak, Iran şi Iordania au fost suspendate până luni, iar zborurile către Qatar, Kuweit, Bahrain, Emiratele Arabe Unite şi Oman au fost suspendate.

Companiile aeriene americane Delta Air Lines şi United Airlines au suspendat zborurile către Tel Aviv cel puţin pe durata weekendului.

Compania aeriană olandeză KLM anunţase deja la începutul săptămânii că suspendă zborurile către şi dinspre Tel Aviv.

Companiile aeriene Lufthansa, Air France, Transavia şi Pegasus au anulat toate zborurile către Liban, în timp ce American Airlines a suspendat zborurile de la Philadelphia la Doha.

Virgin Atlantic a declarat că va evita să zboare peste Irak, ceea ce înseamnă că zborurile către şi dinspre India, Maldive şi Riyadh ar putea dura puţin mai mult. Compania aeriană nu zbura deja peste Iran şi a declarat că toate zborurile vor transporta combustibilul necesar în cazul în care vor trebui să schimbe ruta în scurt timp.

British Airways a declarat că zborurile către Tel Aviv şi Bahrain vor fi suspendate până săptămâna viitoare, iar zborurile către Amman, Iordania, au fost anulate sâmbătă.

Închiderea spaţiului aerian

Iranul şi-a închis rapid spaţiul aerian odată cu începerea atacurilor „până la noi ordine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Aviaţiei Civile din Iran, citat de agenţia de ştiri Tasnim.

Israelul şi-a închis, de asemenea, spaţiul aerian pentru zborurile civile, a anunţat ministrul transporturilor, Miri Regev.

Autoritatea aviaţiei civile din Qatar a declarat că a închis temporar spaţiul aerian al statului din Golf.

Irakul a închis spaţiul aerian, a anunţat presa de stat.

Emiratele Arabe Unite au declarat că îşi închid spaţiul aerian „parţial şi temporar”.

Siria a închis o parte din spaţiul său aerian din sud, de-a lungul frontierei cu Israelul, pentru 12 ore, a declarat Autoritatea Aviaţiei Civile.

Forţele aeriene ale Iordaniei efectuau exerciţii pentru „apărarea spaţiului aerian al regatului”, a declarat armata.

Kuwaitul şi-a închis spaţiul aerian.