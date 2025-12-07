Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile

07-12-2025 | 15:57
Macedonia de Nord este o destinație europeană tot mai căutată pentru peisajele sale naturale impresionante și lipsa aglomerației turistice.

Când își planifică o vacanță, mulți călători pot uita că destinațiile populare atrag numeroase alte grupuri de turiști. Cei care au vizitat Muzeul Luvru din Paris au experimentat, cel mai probabil, cozile interminabile pentru o scurtă privire asupra faimoasei picturi „Mona Lisa”, iar vizitatorii Porții Pile din Dubrovnik s-au trezit de multe ori împinși de fluxul continuu de turiști.

În acest context, Macedonia de Nord se evidențiază ca o destinație europeană cu mult mai puține aglomerații, fiind o țară „minunat de neglijată”, situată în centrul Balcanilor, care merită descoperită înainte ca numărul turiștilor să crească, scrie publicația britanică Daily Express.

Principalele obiective turistice ale Macedoniei de Nord

Una dintre principalele sale atracții este Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa. Aflat la granița montană dintre Macedonia de Nord și Albania, lacul a fost descris de un utilizator Tripadvisor, mani_kalai, drept „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Acesta a lăudat peisajele, plimbările cu barca, localnicii prietenoși, precum și numeroasele baruri, restaurante și magazine din zonă.

Potrivit platformei de comparații de prețuri KAYAK, o cameră dublă în Ohrid costă în medie 52 de lire (300 de lei) pe noapte, cu variații semnificative, unele unități de cazare ajungând la doar 30 de lire (175 de lei) pe noapte.

La aproximativ trei ore de Lacul Ohrid se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord și locul de naștere al Maicii Tereza. Considerată o destinație europeană subestimată, Skopje este apreciată pentru farmecul său discret. O plimbare prin Bazarul Vechi este recomandată de turiști, inclusiv de utilizatorul Tripadvisor Arsenie V., care descrie zona ca fiind „un loc uimitor”, sugerând totodată degustarea tradiționalei rachii.

Printre obiectivele importante ale capitalei se numără Podul de Piatră, ce face legătura între Bazarul Vechi și piața principală, unind astfel partea veche și partea modernă a orașului.

De la Skopje, turiștii pot ajunge în aproximativ 45 de minute cu autobuzul la Canionul Matka, pentru un cost de doar 35 MKD (2 lei) pe sens. Zona este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, pentru mănăstiri, peșteri și activități pe lac.

Printre atracțiile canionului se află Peștera Vrelo, considerată una dintre cele mai adânci din Europa și posibil chiar din lume. Lacul oferă numeroase oportunități pentru sporturi nautice, iar vizitatorii se pot bucura de peisaje impresionante, de restaurante cu priveliști spectaculoase și de tururi cu barca, într-o destinație care câștigă rapid popularitate internațională.

Sursa: Daily Express

