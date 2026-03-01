Informația a fost inițial făcută publică de premierul Israelului și apoi de însuși Donald Trump. Jurnaliștii israelieni, dar și cei americani, spun că, pe lângă liderul suprem, în bombardamente ar fi murit alți aproape 40 de oficiali iranieni de rang înalt.

Donald Trump a anunțat, într-o intervenție telefonică la postul CBS, că are în minte un succesor pentru Khamenei, fără să dea detalii. Și a insistat că atacurile armate care au început sâmbătă dimineață ar putea continua încă o săptămână.

Drept represalii, Teheranul a lansat rachete și drone spre bazele militare din Golf și spre Israel, unde au fost înregistrate victime și distrugeri.

"Eminența sa, Imam Khamenei, a urcat la înaltele ceruri, după ce a gustat dulcele nectar al martiriului, în luna sfântă a Ramadanului."

Televiziunea iraniană de stat a transmis, oficial, că liderul suprem al Iranului este mort.

Anunțul a venit, anterior, de la Donald Trump, într-o postare online, în care l-a numit pe ayatolahul Khamenei unul dintre cele mai malefici oameni din istorie. Israelienii încă păstrau o doză de îndoială.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: ”Într‑un atac-surpriză foarte puternic, am distrus complexul dictatorului Khamenei din inima Teheranului. Timp de trei decenii și jumătate, acest dictator crud a terorizat lumea, disprețuindu‑și propriul popor, și a lucrat neobosit, fără niciun fel de remușcare, la planul de a extermina Israelul. Acest plan a dispărut și există multe semne că acest dictator a dispărut și el.”

Un oficial israelian, citat de agenția Reuters, a declarat că trupul fără viață al ayatolahului în vârstă de 86 de ani a fost găsit printre resturile complexului din Teheran, unde își avea reședința. Patru clădiri au fost lovite și au suferit distrugeri importante. Potrivit Reuters, în atac ar fi murit, de asemenea, nora și ginerele lui Khamenei.

Declarația venită de la Washington a provocat, potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare, momente de bucurie în Iran. Înregistrările arată oameni care cântă și dansează pe stradă, artificii lansate de la balcoane și mașini care claxonează.

Președintele Donald Trump a declarat că decesul lui Khamenei și operațiunea militară americană reprezintă cea mai mare oportunitate pentru poporul iranian de „a-și lua țara înapoi”.

Donald Trump: ”Ora libertății voastre a sosit. Rămâneți adăpostiți. Nu părăsiți locuințele. Afară este foarte periculos. Bombe vor cădea peste tot. Când vom termina, să vă luați guvernul înapoi. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt eu dispus să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți. Să vedem cum răspundeți. America vă sprijină cu putere copleșitoare și forță devastatoare.”

Cu puțin înaintea confirmării decesului, ministrul iranian de externe dădea asigurări, la postul american NBC, că toți liderii de la Teheran sunt teferi.

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului: ”Din câte știu, da, sunt toți în viață. Toți oficialii de rang înalt sunt în viață, la fel și secretarul Consiliului de Securitate Națională. Așadar, toată lumea este la locul ei, gestionăm situația și totul este în regulă.”

Forțele americano-israeliene au vizat cel puțin trei întruniri la care participau înalți oficiali iranieni și au făcut numeroase victime. Între morți s-ar afla comandantul-șef al Gardienilor Revoluției - forțele militare care apără regimul - ministrul Apărării, dar și ministrul Informațiilor.

Armata americană și cea israeliană au lansat, sâmbătă-noapte, noi atacuri asupra unor obiective din Iran. Au fost vizate depozite de rachete balistice, rampe de lansare, sisteme defensive și unități militare. Premierul Netanyahu a transmis că atacurile vor continua.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: ”Israelul și Statele Unite au pornit într-o operațiune comună pentru a elimina amenințarea existențială la adresa Israelului, reprezentată de regimul ayatollahilor din Iran. Această călătorie decisivă vă continua atât timp cât va fi necesar. Și este nevoie și de răbdare.”

Armata israeliană a descris bombardamentele drept „cea mai amplă operațiune ofensivă din istoria forțelor aeriene ale țării” și a declarat că aproximativ 200 de avioane de luptă au lovit 500 de ținte, pe întreg teritoriul Iranului.

Lt. Gen. Eyal Zamir, șeful IDF: ”Este acum în derulare o operațiune majoră, decisivă și fără precedent, pentru a demonta capabilitățile regimului terorist iranian.”

La rândul său, armata americană a anunțat că a folosit muniție de precizie, în atacuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare, și drone de atac unidirecțional, cu cost redus.

Drept răspuns, Iranul a atacat baze militare ale Statelor Unite și alte ținte din șapte state din Golf.

Un zgârie nori din Bahrain a fost lovit de o dronă iraniană. Mai mulți locatari au fost răniți. Tot în Bahrain, a fost lovită o bază militară americană, iar resturi de rachete balistice iraniene interceptate au provocat pagube și răni ușoare în rândul civililor.

O altă dronă a lovit aeroportul internațional din Kuweit, provocând panică în rândul călătorilor. Mai mulți angajați au fost răniți ușor, iar terminalul a suferit pagube minore. Armata Kuweitului a interceptat, de asemenea, mai multe rachete balistice iraniene, care au vizat baza aeriană americană al‑Salem.

O rachetă a explodat și în Doha, după ce a fost interceptată. Armata iraniană a țintit și baza americană Al Udeid, din Qatar. O rachetă a lovit solul și a distrus o clinică medicală din cadrul complexului.

Rachetele iraniene au vizat, sâmbătă-noapte, și orașele israeliene.

Mai multe explozii au zdruncinat al doilea cel mai mare oraș din Israel, Tel Aviv. Se aud alarmele mașinilor. A fost o explozie extrem de puternică, în contextul în care iranienii continuă să atace Israelul cu rachete balistice. O rachetă a lovit două clădiri rezidențiale din Tel Aviv și a provocat incendii și distrugeri însemnate. Mai multe persoane au fost rănite - una dintre ele este în stare gravă.

După lansarea atacurilor asupra Iranului, în Israel a fost instituită starea de urgență. Oamenii s-au refugiat în buncăre, în Tel Aviv, Ierusalim sau Haifa. Sirenele au răsunat de zeci de ori pe parcursul zilei de ieri, alertându-i pe localnici să se îndrepte către adăposturi.