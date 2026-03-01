Cu atât mai rău a fost pentru călătorii de pe aeroportul din Dubai, după ce un terminal a fost lovit, în urma atacurilor iraniene.

Panica s-a instalat pe aeroportul internațional din Dubai, după un atac iranian cu rachete și drone. Din primele informații, un proiectil ar fi lovit terminalul, provocând daune minore.

Alarmele de incendiu au răsunat, iar mai mulți angajați puteau fi zăriți în timp ce ieșeau din clădire. Patru persoane au fost rănite ușor. Conducerea aeroportului a transmis că cei mai mulți pasageri au fost evacuați înaintea atacului.

Printre sutele de pasageri români blocați în Dubai este și jurnalistul Pro Tv Alex Donovici.

Alex Donovici: „Am încercat să găsim cât mai repede o alternativă de a părăsi Dubaiul. Am găsit o cursă Emirates spre Istanbul, din fericire am prins ultimele 6 bilete, ne am grăbit să ne facem bagajele, am plecat spre aeroport. Din nefericire, când am ajuns pe aeroport, ne a oprit cineva din personalul aeroportului şi ne-a spus că toate cursele au fost anulate. Că nu se mai poate pleca din Dubai”

De altfel, o hartă în timp real a zborurilor arată că nimeni nu mai tranzitează spațiul aerian al Iranului.

O averonava care decolase din Doha spre București a fost întoarsă din drum.

Daniel Stătescu: „S-au auzit câteva explozii în depărtare, nimic în zona noastră, probabil în zona bazelor militare”.

47 de pelerini romani au rămas blocați în Israel.

Părintele Constantin Popovici - Purtătorul de cuvânt al Arhipiscopiei Romanului și Bacăului: „Din partea arhiepiscopiei Romanului și Bacăului se afla un grup de pelerini, ei în momentul de faţă sunt cazaţi la hotelul la care au fost cazaţi pe toată perioada”.

Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar și-au închis spațiul aerian pentru zborurile civile.