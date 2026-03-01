Cei care vor să facă parte din noua generație de autori de seriale TV și lungmetraje sunt așteptați să se înscrie, până în luna aprilie.

Tema ediției din acest an este nedreptatea, iar organizatorii caută povești relevante, care pot deveni mini-serii TV sau filme care să impresioneze publicul și să aibă un impact.

Timp de câteva săptămâni, participanții vor lucra alături de mentori din industrie și se vor întâlni cu profesioniști din film și televiziune. La final, cele mai bune proiecte vor fi prezentate producătorilor și regizorilor.

Anul trecut, finaliștii au experimentat, alături de Cristian Mungiu, cum se lucrează cu un scenariu pe platoul de filmare, cum își construiesc actorii personajul, cum se fac indicațiile regizorale și ce impact au asupra scriiturii. Câștigătorii au fost desemnați în cadrul festivalului „Les Films de Cannes a Bucharest”.