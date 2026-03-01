Iar ambasadorul american la ONU a insistat că administrația Trump a depus toate eforturile posibile, pentru a obține un acord nuclear cu Iran. Dar că regimul nu a profitat de oportunitate. Marea Britanie, Franța și Germania au condamnat loviturile de răspuns ale Iranului, în țările care au baze americane pe teritoriul lor.

Pe de altă parte, statele arabe se tem că raidurile aeriene comune - Statele Unite, Israel - vor destabiliza regiunea, care ar putea fi trasă într-un război extins. La ședința de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul american a apărat atacurile armate împotriva Teheranului. Și a spus că Statele Unite au acționat pentru a proteja securitatea mondială de un Iran înarmat nuclear.

Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU: ”Diplomația nu poate avea succes acolo unde nu există o voință reală de a înceta agresiunea, unde nu există un partener autentic pentru pace”. Rusia - care-și vede în pericol un alt aliat important din Orientul Mijlociu - a condamnat operațiunea lansată de Washington drept o încălcare a dreptului internațional.

Maria Zakharova: ”Dimensiunea și natura pregătirilor militare, politice și propagandistice care au precedat această acțiune nesăbuită, inclusiv dislocarea unei forțe militare americane considerabile în regiune, nu lasă nicio îndoială că este vorba despre un act de agresiune armată, planificat cu mult înainte și neprovocat, împotriva unui stat membru suveran și independent al Națiunilor Unite, cu încălcarea principiilor și normelor fundamentale ale dreptului internațional”. Președintele turc a transmis un mesaj similar.

Recep Tayyip Erdogan: ”Condamnăm atacurile, care, pe lângă faptul că reprezintă o încălcare clară a suveranității Iranului, amenință pacea prietenilor noștri, poporul iranian. Și statele din Orientul Mijlociu sunt îngrijorate că bombardamentele Americii și Israelului vor destabiliza regiunea și o vor atrage într-un război”.

Europenii au lansat apeluri pentru reducerea tensiunilor și redeschiderea negocierilor de pace.

Prim ministru britanic, Starmer: ”Este vital să prevenim o escaladare suplimentară. Iranul poate pune capăt acestei situații chiar acum. Ar trebui să se abțină de la noi atacuri, să renunțe la programul său de înarmare și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian. Avioanele britanice se află astăzi (ieri) în aer, ca parte a unor operațiuni defensive regionale coordonate”.

„Izbucnirea unui război între Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”, a avertizat președintele Franței. „Escaladarea în curs este periculoasă pentru toți. Trebuie să se oprească”, a cerut Emmanuel Macron.