De ce luna februarie are doar 28 de zile. Originea calendarului și explicația anului bisect

Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni prin durata sa mai scurtă.

În timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, februarie are doar 28 de zile în anii obișnuiți și 29 de zile în anii bisecți. Această structură neobișnuită stârnește curiozitate și ridică mai multe întrebări. De ce are februarie doar 28 de zile? Ce este un an bisect și de ce apare ziua în plus tocmai în februarie? Originea calendarului Pentru a înțelege particularitățile lunii februarie, trebuie să privim mai întâi istoria calendarului. Calendarul gregorian modern, introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582, este o variantă îmbunătățită a calendarului iulian, stabilit de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. Calendarul iulian avea 365 de zile, cu o zi suplimentară adăugată la fiecare patru ani, sistem care stă la baza anului bisect folosit și astăzi. Calendarul roman, care a existat înaintea celui iulian, era un calendar lunar și avea inițial 10 luni, începând cu martie și terminând cu decembrie, însumând 304 zile. Zilele rămase din timpul iernii nu erau incluse în nicio lună. În anul 713 î.Hr., regele Numa Pompilius a reformat calendarul, adăugând lunile ianuarie și februarie, ajungând astfel la 12 luni. Pentru a integra aceste luni noi, februarie a fost stabilită la 28 de zile, iar ianuarie a primit 31 de zile, conform silverstoneliving. Citește și Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile

De ce are luna februarie doar 28 de zile? Decizia de a atribui lunii februarie doar 28 de zile a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv dorința de a crea un calendar echilibrat. Romanii încercau să reflecte ciclurile lunare, un ciclu complet al Lunii având aproximativ 29,5 zile. Pentru a alterna lunile între 30 și 31 de zile, februarie a fost stabilită la 28 de zile. Totuși, această organizare nu a fost lipsită de probleme. Documentele istorice arată că februarie a fost modificată de mai multe ori pentru a se alinia ciclurilor lunare și nevoilor agricole. Calendarul roman timpuriu includea chiar și luni suplimentare introduse temporar pentru a sincroniza anul cu anotimpurile, ceea ce crea confuzie. În final, structura de 28 de zile pentru februarie a fost stabilizată odată cu calendarul iulian. Anul bisect: o zi în plus în februarie Pentru a corecta diferența dintre anul calendaristic și anul solar, care are aproximativ 365,24 zile, a fost introdus conceptul de an bisect. Într-un an bisect se adaugă o zi în plus în februarie, care ajunge astfel la 29 de zile. Această ajustare ajută la menținerea sincronizării calendarului cu mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Anul bisect apare, în general, o dată la patru ani. Totuși, există o regulă suplimentară: un an este bisect dacă este divizibil cu 4, dar dacă este divizibil cu 100, trebuie să fie și divizibil cu 400 pentru a fi considerat bisect. De exemplu, anul 2000 a fost bisect, însă 1900 nu a fost. Acest sistem previne acumularea erorilor în timp. Tradiția adăugării unei zile în februarie provine din practica romană de a introduce o lună suplimentară atunci când era necesar, dar în timp s-a ajuns la sistemul mai simplu folosit astăzi. Anul bisect asigură faptul că anotimpurile rămân aproximativ în aceleași perioade ale anului.

Semnificații culturale ale lunii februarie și ale anilor bisecți Februarie este asociată și cu sărbători precum Ziua Îndrăgostiților – Valentine’s Day, dedicată iubirii și afecțiunii. În multe culturi, această lună marchează sfârșitul iernii și apropierea primăverii, fiind văzută ca o perioadă de reflecție și reînnoire. Și anii bisecți au tradițiile lor. În unele culturi, ziua de 29 februarie este considerată o zi cu noroc. În Irlanda, de exemplu, există tradiția potrivit căreia, în ziua de 29 februarie, femeile pot cere în căsătorie bărbații, un obicei care face parte din folclorul legat de anii bisecți. Curiozități despre anii bisecți Iulius Cezar a introdus primul an bisect în anul 46 î.Hr. Pământul are nevoie de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde pentru a înconjura Soarele. Ziua de 29 februarie este adăugată pentru a compensa aproape șase ore care s-ar pierde în fiecare an. Data de 29 februarie a fost, în mod tradițional, ziua în care femeile puteau cere bărbații în căsătorie. În unele culturi, 29 februarie este considerată o zi cu ghinion. În Italia există expresia „Anno bisesto, anno funesto”, care înseamnă „an bisect, an cu nenorociri”. În unele țări, cum este Grecia, oamenii evită să programeze nunți în anii bisecți. Unele companii nu consideră Ziua Anului Bisect o zi „validă” și îi obligă pe cei născuți atunci să aleagă 28 februarie sau 1 martie drept zi oficială de naștere. Mulți oameni lucrează fără plată pe 29 februarie. Angajații cu salariu fix lunar, de regulă, nu primesc bani în plus pentru această zi, deoarece salariul nu este calculat separat pentru ziua suplimentară. Există două „Capitale ale Anului Bisect”. Dacă vrei să sărbătorești această zi într-un mod special, poți merge în Texas sau în New Mexico. Orașele Anthony din Texas și Anthony din New Mexico își revendică titlul de „Capitală a Anului Bisect” și organizează festivități ample, care durează mai multe zile, în fiecare an bisect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: