Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani

De ce luna februarie are doar 28 de zile. Originea calendarului și explicația anului bisect

Stiri Diverse
Shutterstock 2577968837

Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni prin durata sa mai scurtă. 

autor
Anca Lupescu

În timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, februarie are doar 28 de zile în anii obișnuiți și 29 de zile în anii bisecți.

Această structură neobișnuită stârnește curiozitate și ridică mai multe întrebări. De ce are februarie doar 28 de zile? Ce este un an bisect și de ce apare ziua în plus tocmai în februarie?

Originea calendarului

Pentru a înțelege particularitățile lunii februarie, trebuie să privim mai întâi istoria calendarului. Calendarul gregorian modern, introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582, este o variantă îmbunătățită a calendarului iulian, stabilit de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. Calendarul iulian avea 365 de zile, cu o zi suplimentară adăugată la fiecare patru ani, sistem care stă la baza anului bisect folosit și astăzi.

Calendarul roman, care a existat înaintea celui iulian, era un calendar lunar și avea inițial 10 luni, începând cu martie și terminând cu decembrie, însumând 304 zile. Zilele rămase din timpul iernii nu erau incluse în nicio lună. În anul 713 î.Hr., regele Numa Pompilius a reformat calendarul, adăugând lunile ianuarie și februarie, ajungând astfel la 12 luni. Pentru a integra aceste luni noi, februarie a fost stabilită la 28 de zile, iar ianuarie a primit 31 de zile, conform silverstoneliving.

Citește și
Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile
Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile

De ce are luna februarie doar 28 de zile?

Decizia de a atribui lunii februarie doar 28 de zile a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv dorința de a crea un calendar echilibrat. Romanii încercau să reflecte ciclurile lunare, un ciclu complet al Lunii având aproximativ 29,5 zile. Pentru a alterna lunile între 30 și 31 de zile, februarie a fost stabilită la 28 de zile.

Totuși, această organizare nu a fost lipsită de probleme. Documentele istorice arată că februarie a fost modificată de mai multe ori pentru a se alinia ciclurilor lunare și nevoilor agricole. Calendarul roman timpuriu includea chiar și luni suplimentare introduse temporar pentru a sincroniza anul cu anotimpurile, ceea ce crea confuzie. În final, structura de 28 de zile pentru februarie a fost stabilizată odată cu calendarul iulian.

Anul bisect: o zi în plus în februarie

Pentru a corecta diferența dintre anul calendaristic și anul solar, care are aproximativ 365,24 zile, a fost introdus conceptul de an bisect. Într-un an bisect se adaugă o zi în plus în februarie, care ajunge astfel la 29 de zile. Această ajustare ajută la menținerea sincronizării calendarului cu mișcarea Pământului în jurul Soarelui.

Anul bisect apare, în general, o dată la patru ani. Totuși, există o regulă suplimentară: un an este bisect dacă este divizibil cu 4, dar dacă este divizibil cu 100, trebuie să fie și divizibil cu 400 pentru a fi considerat bisect. De exemplu, anul 2000 a fost bisect, însă 1900 nu a fost. Acest sistem previne acumularea erorilor în timp.

Tradiția adăugării unei zile în februarie provine din practica romană de a introduce o lună suplimentară atunci când era necesar, dar în timp s-a ajuns la sistemul mai simplu folosit astăzi. Anul bisect asigură faptul că anotimpurile rămân aproximativ în aceleași perioade ale anului.

Semnificații culturale ale lunii februarie și ale anilor bisecți

Februarie este asociată și cu sărbători precum Ziua Îndrăgostiților – Valentine’s Day, dedicată iubirii și afecțiunii. În multe culturi, această lună marchează sfârșitul iernii și apropierea primăverii, fiind văzută ca o perioadă de reflecție și reînnoire.

Și anii bisecți au tradițiile lor. În unele culturi, ziua de 29 februarie este considerată o zi cu noroc. În Irlanda, de exemplu, există tradiția potrivit căreia, în ziua de 29 februarie, femeile pot cere în căsătorie bărbații, un obicei care face parte din folclorul legat de anii bisecți.

Curiozități despre anii bisecți

Iulius Cezar a introdus primul an bisect în anul 46 î.Hr.

Pământul are nevoie de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde pentru a înconjura Soarele. Ziua de 29 februarie este adăugată pentru a compensa aproape șase ore care s-ar pierde în fiecare an.

Data de 29 februarie a fost, în mod tradițional, ziua în care femeile puteau cere bărbații în căsătorie.

În unele culturi, 29 februarie este considerată o zi cu ghinion.

În Italia există expresia „Anno bisesto, anno funesto”, care înseamnă „an bisect, an cu nenorociri”.

În unele țări, cum este Grecia, oamenii evită să programeze nunți în anii bisecți.

Unele companii nu consideră Ziua Anului Bisect o zi „validă” și îi obligă pe cei născuți atunci să aleagă 28 februarie sau 1 martie drept zi oficială de naștere.

Mulți oameni lucrează fără plată pe 29 februarie.

Angajații cu salariu fix lunar, de regulă, nu primesc bani în plus pentru această zi, deoarece salariul nu este calculat separat pentru ziua suplimentară.

Există două „Capitale ale Anului Bisect”.

Dacă vrei să sărbătorești această zi într-un mod special, poți merge în Texas sau în New Mexico. Orașele Anthony din Texas și Anthony din New Mexico își revendică titlul de „Capitală a Anului Bisect” și organizează festivități ample, care durează mai multe zile, în fiecare an bisect.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: februarie, calendar,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Sportiva din Spania care atrage toate privirile. Andrea de la Rosa are 21 de ani | FOTO
Sportiva din Spania care atrage toate privirile. Andrea de la Rosa are 21 de ani | FOTO
Citește și...
Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile
Stiri Diverse
Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile

Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme.

Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână

Săptămâna 2-8 martie 2026 este marcată, din punct de vedere astrologic, de trei evenimente importante: Marte intră în zodia Pești pe 2 martie, iar pe 3 martie este Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună.

Spectacolele „Cosplay” câștigă popularitate în România. Reprezentațiile, inspirate din cultura pop japoneză
Stiri Diverse
Spectacolele „Cosplay” câștigă popularitate în România. Reprezentațiile, inspirate din cultura pop japoneză

Cultura pop japoneză are adepți și la noi. În București, fanii s-au delectat vineri seară cu o piesă care îmbină arta teatrală și costumele spectaculoase.

Recomandări
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur
Stiri externe
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Ministrul Apărării: Posturi de medic înființate „din pix” la Spitalul Militar
Știri Actuale
Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Ministrul Apărării: Posturi de medic înființate „din pix” la Spitalul Militar

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că a descoperit o serie de nereguli în instituțiile subordonate.

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”
Stiri externe
Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”

Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S10E4

22:01

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Februarie 2026

02:02:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 4 - 2026

22:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Februarie 2026

01:44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute

Sport

Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul