Jackfruit - ce este, cum se mănâncă și ce gust are

Jackfruit este un fruct tropical impresionant, recunoscut pentru dimensiunile sale mari și textura sa cărnoasă. Gustul său unic îl face potrivit atât pentru preparate dulci, cât și pentru rețete sărate.

Jackfruit provine din regiunile tropicale din Asia de Sud și Sud-Est, în special India și Bangladesh.

Face parte din familia dudului (Moraceae) și este înrudit îndeaproape cu arborele de pâine. Din cauza cererii crescute, jackfruit-ul este cultivat acum și în alte regiuni tropicale precum Brazilia, Thailanda și Indonezia.

Jackfruit - ce este acest fruct exotic

Numele științific al jackfruit-ului este Artocarpus heterophyllus. Jackfruit este un fruct tropical de copac cultivat în Asia, Africa și America de Sud. Face parte din aceeași familie de plante ca smochinele și dudele.

Sub coaja sa groasă, verzuie și denivelată, se află o pulpă galbenă fibroasă, care poate fi consumată crudă sau gătită în diverse preparate. (Semințele sale sunt, de asemenea, comestibile.)

Jackfruit este cel mai mare fruct care crește pe copac din lume, putând cântări până la 40 de kilograme sau mai mult. Din fericire, nu trebuie să pui un astfel de fruct uriaș în coșul de cumpărături. Unele magazine vând porții de jackfruit curățat și tăiat, în pungi sau conserve, gata de gătit sau consumat.

Arborele de jackfruit (Artocarpus heterophyllus) poate ajunge până la 20 de metri înălțime și produce cele mai mari fructe de copac din lume. Această plantă robustă se dezvoltă foarte bine în climatele tropicale și poate rezista și la perioade de secetă.

Corpul fructului de jackfruit are culoarea verde-gălbuie, este acoperit cu spini și are o coajă groasă, asemănătoare pielii. În interior se găsesc numeroase segmente galbene de pulpă, înconjurate de semințe mari, comestibile.

Pulpa jackfruit-ului copt are un gust dulce, tropical, care amintește de o combinație între mango, banană și ananas. Atunci când este necopt, pulpa este mai fermă și are un gust neutru. Datorită consistenței și gustului neutru, jackfruit-ul necopt este adesea folosit ca alternativă la carne.

Getty

Utilizări culinare ale jackfruit-ului

Jackfruit-ul este extrem de versatil. Copt, este adesea consumat ca fruct proaspăt, transformat în smoothie-uri sau folosit în înghețată, salate de fructe sau gemuri. În special în țările asiatice, jackfruit-ul este un ingredient important în multe preparate dulci.

Jackfruit este o alternativă excelentă la carne pentru burgeri, tacos și altele asemenea.

Jackfruit-ul necopt, pe de altă parte, este folosit ca ingredient sărat în preparate picante. Datorită consistenței asemănătoare cu cea a cărnii, este utilizat în diverse feluri de mâncare precum curry, tocănițe sau ca substitut de carne în rețete vegane și vegetariene. În special în bucătăria occidentală, este folosit din ce în ce mai des ca alternativă vegetală la pulled pork sau pui.

Semințele de jackfruit sunt, de asemenea, comestibile. Prăjite, ele devin o gustare cu aromă de nucă, asemănătoare castanelor. Pot fi consumate ca atare sau adăugate în curry și alte preparate. În unele regiuni, semințele de jackfruit sunt chiar transformate în făină.

Beneficiile jackfruit-ului

Jackfruit-ul oferă numeroase beneficii pentru sănătate:

• Bogăție de nutrienți: conține vitamina C, care poate stimula sistemul imunitar, și potasiu, care poate regla tensiunea arterială. De asemenea, furnizează o cantitate moderată de vitamina A și diverse vitamine din complexul B.

• Conținut ridicat de fibre: pulpa jackfruit-ului este bogată în fibre, ceea ce poate sprijini digestia și poate induce senzația de sațietate. Acest lucru poate fi util pentru reducerea riscului de constipație.

• Sursă vegetală de proteine: semințele de jackfruit sunt deosebit de bogate în proteine vegetale, ceea ce le face o completare valoroasă pentru dietele vegetariene și vegane, conform honest-rare.

• Sprijin în reglarea glicemiei: datorită indexului glicemic scăzut și conținutului de fibre, consumul de jackfruit poate contribui la menținerea stabilă a nivelului de zahăr din sânge. Această proprietate poate fi de interes special pentru diabetici.

• Proprietăți antioxidante: jackfruit-ul conține compuși antioxidanți care pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi din organism și la reducerea riscului de deteriorare celulară. Pe termen lung, acest lucru poate contribui la reducerea riscului de boli cronice precum bolile cardiovasculare și cancerul.

Contraindicații

Pentru unele persoane, jackfruit-ul nu este sigur pentru consum.

Persoanele alergice la latex sau la polen de mesteacăn, ar trebui să evite jackfruit-ul. Ambele alergii pot avea o reacție încrucișată cu jackfruit-ul.

Jackfruit are, de asemenea, un conținut ridicat de potasiu, ceea ce poate fi dăunător pentru persoanele cu boală cronică de rinichi sau insuficiență renală acută. Persoanele cu aceste afecțiuni pot dezvolta hiperpotasemia dacă mănâncă cantități mari de potasiu. Hiperpotasemia reprezintă acumularea de potasiu în sânge, ceea ce poate cauza slăbiciune, paralizie și atac de cord.

Getty

Valori nutriționale

Ca multe fructe exotice, jackfruit conține fibre benefice pentru digestie și foarte puține grăsimi. O porție de 100 de grame de jackfruit are:

• 95 de calorii

• 2 grame de proteine

• 0,6 grame de grăsimi

• 3 grame de fibre

Jackfruit conține, de asemenea, vitamine, minerale și fitochimicale cu beneficii pentru sănătate. Este o sursă bună de:

• Vitamina C

• Piridoxină (vitamina B6)

• Niacină (vitamina B3)

• Riboflavină (vitamina B2)

• Acid folic (vitamina B9)

• Calciu

• Magneziu

• Potasiu

• Fosfor

Ce gust are jackfruit-ul

Când este necopt, are o aromă neutră care se potrivește bine cu preparatele sărate. Poate fi folosit în curry vegetarian și ca înlocuitor pentru tofu sau năut.

Cea mai cunoscută utilizare a jackfruit-ului este capacitatea sa de a imita carnea la grătar.

Textura fibroasă a jackfruit-ului îl face un bun substitut vegan pentru pulled pork sau pui. Are sub 3 grame de proteine per cană, ceea ce înseamnă că este mult mai scăzut în proteine decât carnea.

Caută pachete etichetate „young” (tânăr) sau „packed in brine” (în saramură). Acești termeni arată că jackfruit-ul este necopt și potrivit ca înlocuitor pentru carne.

Jackfruit-ul copt are un gust dulce, de fruct tropical, care se potrivește bine ca gustare sau în deserturi. Când este copt, seamănă la aromă cu alte fructe tropicale, precum banane, mango sau ananas.

Dacă încerci jackfruit copt, folosește-l ca pe orice alt fruct tropical: servește-l ca desert sănătos sau adaugă-l într-un smoothie.

Datorită abundenței de vitamine și minerale, jackfruit-ul poate fi o completare sănătoasă în alimentație.

Getty

Cum se taie jackfruit

Înainte să înveți cum să tai un fruct de jackfruit, procesul poate părea puțin copleșitor. Dar, la fel ca în cazul altor fructe tropicale, este de fapt un proces simplu pe care oricine îl poate stăpâni. Tot ce îți trebuie este puțină răbdare și timp.

În interiorul fiecărui jackfruit se află o sevă lipicioasă, asemănătoare latexului, așa că va trebui să pregătești câteva lucruri dinainte pentru a reduce mizeria. În primul rând, asigură-te că ai o suprafață curată pe care să lucrezi. Unii preferă să pună hârtie de copt, dar nu este neapărat necesar.

Apoi, unge cu ulei cuțitul și mâna nondominantă. Poți purta și mănuși, dacă ai. Acest lucru va reduce mult lipiciul implicat în pregătire.

Mai întâi, taie jackfruitul pe lungime în două jumătăți. Apoi, taie fiecare jumătate tot pe lungime în sferturi, obținând patru bucăți mari.

Scoate miezul alb din centrul jackfruitului, care este prea tare pentru a fi consumat. Când îndepărtezi miezul, este important să tai în direcția opusă corpului tău, din motive de siguranță.

Bagă mâna și scoate păstăile de fruct ascunse între pulpa fibroasă. Poate fi util să îndoi puțin jackfruitul pentru a le desprinde mai ușor.

Fiecare păstaie conține o sămânță tare care trebuie îndepărtată înainte de consum. Folosește degetele sau un cuțit mic pentru a deschide păstăile. Pune semințele într-un bol pentru a le prăji mai târziu – sunt o gustare sănătoasă și nutritivă (există metode speciale pentru a găti semințele de jackfruit).

Jackfruit poate fi folosit ca atare. Dacă fructul este tânăr, este mai puțin dulce și perfect ca substitut pentru carne. Dacă este copt, poate fi foarte dulce și îl poți mânca exact așa cum este sau în smoothie-uri, salate de fructe sau într-o înghețată de casă ori alt desert.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













