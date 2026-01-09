„Navele rusești au plecat foarte repede când am ajuns noi”. Trump, despre capturarea petrolierului sub pavilion rusesc
Submarinul și distrugătorul trimise de Rusia pentru a escorta petrolierul Bella 1, în timp ce acesta era urmărit de Statele Unite, „au plecat foarte repede”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat lui Sean Hannity pe postul Fox News.
Moderatorul l-a întrebat pe președintele SUA dacă Vladimir Putin l-a sunat după ce petrolierul Bella 1 fusese deja capturat de forțele americane.
„Nu vreau să spun asta, dar realitatea este că navele rusești — era acolo un submarin și un distrugător — ambele au plecat foarte repede când am ajuns noi. Am preluat controlul asupra navei și, chiar acum, are loc descărcarea petrolului”, a spus Trump.
Garda de Coastă a SUA a urmărit petrolierul Bella 1 de la sfârșitul lunii decembrie 2025, suspectându-l că transportă petrol aflat sub sancțiuni.
Când s-a încercat reținerea navei în Marea Caraibilor, echipajul a refuzat să se conformeze cerințelor armatei americane și și-a schimbat cursul, după care a vopsit un drapel rusesc pe bordaj.
La câteva zile, nava a fost redenumită Marinera și înscrisă în Registrul Maritim Rus.
The Wall Street Journal a relatat că, în timpul urmăririi petrolierului de către forțele americane, Rusia a trimis pentru escortarea acestuia un submarin și „alte forțe navale”. Pe 7 ianuarie, petrolierul a fost capturat.
După capturarea navei, Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat că „niciun stat nu are dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”.
De asemenea, Ministerul rus de Externe a cerut părții americane să asigure un tratament „uman și demn” pentru cetățenii ruși aflați la bordul navei și „să nu împiedice revenirea lor rapidă în patrie”.
09-01-2026 09:13