„Navele rusești au plecat foarte repede când am ajuns noi”. Trump, despre capturarea petrolierului sub pavilion rusesc

Stiri externe
09-01-2026 | 09:13
marinera, petrolier marinera, bella 1
AFP

Submarinul și distrugătorul trimise de Rusia pentru a escorta petrolierul Bella 1, în timp ce acesta era urmărit de Statele Unite, „au plecat foarte repede”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat lui Sean Hannity pe postul Fox News.

 

autor
Vlad Dobrea

Moderatorul l-a întrebat pe președintele SUA dacă Vladimir Putin l-a sunat după ce petrolierul Bella 1 fusese deja capturat de forțele americane.

„Nu vreau să spun asta, dar realitatea este că navele rusești — era acolo un submarin și un distrugător — ambele au plecat foarte repede când am ajuns noi. Am preluat controlul asupra navei și, chiar acum, are loc descărcarea petrolului”, a spus Trump.

Garda de Coastă a SUA a urmărit petrolierul Bella 1 de la sfârșitul lunii decembrie 2025, suspectându-l că transportă petrol aflat sub sancțiuni.

Citește și
bulgari de zapada
Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini

Când s-a încercat reținerea navei în Marea Caraibilor, echipajul a refuzat să se conformeze cerințelor armatei americane și și-a schimbat cursul, după care a vopsit un drapel rusesc pe bordaj.

La câteva zile, nava a fost redenumită Marinera și înscrisă în Registrul Maritim Rus.

The Wall Street Journal a relatat că, în timpul urmăririi petrolierului de către forțele americane, Rusia a trimis pentru escortarea acestuia un submarin și „alte forțe navale”. Pe 7 ianuarie, petrolierul a fost capturat.

După capturarea navei, Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat că „niciun stat nu are dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”.

De asemenea, Ministerul rus de Externe a cerut părții americane să asigure un tratament „uman și demn” pentru cetățenii ruși aflați la bordul navei și „să nu împiedice revenirea lor rapidă în patrie”.

Sursa: Fox News

Etichete: Rusia, donald trump, submarin, nave, petrolier, capturare,

Dată publicare: 09-01-2026 09:13

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini
Stiri externe
Un bărbat din Țările de Jos a murit în urma unui conflict cu doi adolescenți care aruncau bulgări de zăpadă în mașini

Poliția olandeză a reținut doi adolescenți în cadrul unei investigații privind decesul unui bărbat de 60 de ani, posibil victima unei agresiuni survenite după o dispută legată de aruncarea bulgărilor de zăpadă, informează AFP.

Papa Leon al XIV-lea și Donald Trump, pe traiectorie de coliziune: Vaticanul contestă politica SUA
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea și Donald Trump, pe traiectorie de coliziune: Vaticanul contestă politica SUA

Primul papă american se află pe un curs de coliziune cu președintele SUA, Donald Trump, scrie Politico

Franța, lovită de furtuna Goretti cu rafale de peste 200 km/h. Peste 380.000 de locuințe au rămas fără electricitate. FOTO
Stiri externe
Franța, lovită de furtuna Goretti cu rafale de peste 200 km/h. Peste 380.000 de locuințe au rămas fără electricitate. FOTO

Vineri dimineață, aproximativ 380.000 de gospodării din Franța au rămas fără electricitate, în urma furtunii Goretti, care a lovit puternic nord-vestul țării, cu rafale ce au depășit izolat 200 km/h, potrivit Enedis, gestionarul rețelei, citat de AFP.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59