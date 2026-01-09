Fenomen rar în Sovata. „Oglinda de gheață” de pe Lacul Ursu i-a uimit pe turiști: „Este foarte interesant”

Fenomen rar în Sovata. Deși are o salinitate mare, Lacul Ursu a înghețat de la un capăt la celălalt, spre uimirea turiștilor. În ultimele zile, temperaturile au ajuns la minus 9 grade, iar pojghița are deja câțiva centimetri grosime.

Autoritățile fac un apel și le cer curioșilor să nu se aventureze pe gheață.

O oglindă de gheață s-a format pe întreaga suprafață a lacului, de 40.000 de metri pătrați.

Lacul are o salinitate de 300 de grame pe litru, de zece ori mai mare decât a apei din Marea Neagră, de exemplu.

Așa că fenomenul spectaculos a stârnit curiozitatea turiștilor.

Turist: „E iarnă autentică, de mult am așteptat, cred că toată lumea.”

Turistă: „Este foarte interesant că e sărat și îngheață. E foarte frumos aici.”

Turist: „Mă miram ca un lac sărat să fie acoperit, dar am înțeles că sarea se depune jos și stratul dulce îngheață.”

Turistă: „Acum vrem să vedem mai aproape, dar cred că este înghețat. Nu ar trebui să înghețe.”

Lacul este helioterm, adică apa este mai dulce la suprafață, spun specialiștii. Atunci când temperaturile scad considerabil, se formează stratul de gheață.

Ștefan Vasilescu Georgescu, medic: „Se prezintă ca un sandwich acvatic. La adâncime, până la doi metri de la suprafață, este apă sărată, a cărei salinitate crește odată ce ne apropiem de fundul lacului. La nivelul superior, salinitatea este între 10 și 15 g/l, iar la 18 metri ajunge la 300 g/l.”

În urmă cu 40 de ani, într-o iarnă geroasă, stratul de gheață care a acoperit Lacul Ursu din Sovata a avut o grosime de peste 20 de centimetri.

