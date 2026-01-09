Fenomen rar în Sovata. „Oglinda de gheață” de pe Lacul Ursu i-a uimit pe turiști: „Este foarte interesant”

Stiri Diverse
09-01-2026 | 17:39
×
Codul embed a fost copiat

Fenomen rar în Sovata. Deși are o salinitate mare, Lacul Ursu a înghețat de la un capăt la celălalt, spre uimirea turiștilor. În ultimele zile, temperaturile au ajuns la minus 9 grade, iar pojghița are deja câțiva centimetri grosime.

autor
Reka Bereczki

Autoritățile fac un apel și le cer curioșilor să nu se aventureze pe gheață.

O oglindă de gheață s-a format pe întreaga suprafață a lacului, de 40.000 de metri pătrați.

Lacul are o salinitate de 300 de grame pe litru, de zece ori mai mare decât a apei din Marea Neagră, de exemplu.

Așa că fenomenul spectaculos a stârnit curiozitatea turiștilor.

Citește și
Los Glaciares
Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu

Turist: „E iarnă autentică, de mult am așteptat, cred că toată lumea.”

Turistă: „Este foarte interesant că e sărat și îngheață. E foarte frumos aici.”

Turist: „Mă miram ca un lac sărat să fie acoperit, dar am înțeles că sarea se depune jos și stratul dulce îngheață.”

Turistă: „Acum vrem să vedem mai aproape, dar cred că este înghețat. Nu ar trebui să înghețe.”

Lacul este helioterm, adică apa este mai dulce la suprafață, spun specialiștii. Atunci când temperaturile scad considerabil, se formează stratul de gheață.

Ștefan Vasilescu Georgescu, medic: „Se prezintă ca un sandwich acvatic. La adâncime, până la doi metri de la suprafață, este apă sărată, a cărei salinitate crește odată ce ne apropiem de fundul lacului. La nivelul superior, salinitatea este între 10 și 15 g/l, iar la 18 metri ajunge la 300 g/l.”

În urmă cu 40 de ani, într-o iarnă geroasă, stratul de gheață care a acoperit Lacul Ursu din Sovata a avut o grosime de peste 20 de centimetri.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Sursa: Pro TV

Etichete: Sovata, sare, lac inghetat, fenomen,

Dată publicare: 09-01-2026 17:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO
Stiri actuale
Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO

Atenția la detalii și dorința de a ajuta au contat enorm pentru o lebădă aflată în mare pericol. Un fotograf din Galați care a observat pasărea pe un lac aproape complet înghețat și-a dat seama că este rănită.

Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu
Stiri Stiinta
Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu

O fotografie realizată de astronauți în 2021 arată un sistem de trei văi în Parcul Național Los Glaciares din Argentina, unde un ghețar rezistent la schimbările climatice, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure se întâlnesc într-un singur punct.

Recomandări
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Stiri Economice
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”
Stiri Economice
Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59